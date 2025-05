Cosmin Olăroiu (55 de ani) se pregătește de un meci uriaș, diseară. Pentru că, după cum sport.ro a scris aici, el va juca o finală care îi poate îmbunătăți CV-ul impresionant, în care se regăsesc peste 20 de trofee cucerite în România, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și China.

Înainte de această finală, prima dintre cele două pentru Oli în această lună, el a acordat un interviu-eveniment pe care sport.ro vi l-a oferit aici. Cu acest prilej, românul a dezvăluit cumpăna vieții sale, un moment care l-a îndemnat să-și intensifice eforturile de a deveni antrenor.

Olăroiu: „Emeric Ienei m-a influențat cel mai mult“

Până să ajungă un tehnician de top, cel mai bine cotat din zona Golfului Persic la ora actuală, Oli a studiat fotbalul, fiind obsedat să învețe cât mai mult de la toți antrenorii cu care a colaborat. Cel mai mult l-a influențat însă Emeric Ienei (88 de ani), omul care a fost pe banca Stelei, când această echipă a cucerit Cupa Campionilor Europeni, după finala cu Barcelona în 1986.

„Am învățat de la orice antrenor cu care am colaborat. Am învățat de la Capello, pe care l-am înlocuit în China, la Jiangsu. Am învățat de la Ancelotti. Am fost, la Milan, am stat mult timp acolo, după care am jucat împotriva lui, am avut această onoare. Foarte mult însă m-a influențat Emeric Ienei, în perioada în care am stat împreună, dar și un antrenor pe care l-am avut în Coreea de Sud. Eu sunt un om temperamental și am învățat foarte mult de la acești doi oameni, pentru că ei se purtau atât de frumos cu mine, încât nu puteam să zic nimic. Îmi era rușine și să trec prin fața lor!“, a povestit Cosmin Olăroiu.