Il vrei la Steaua? :) "Jucator liber, joc orice pozitie in atac!" Romeo Surdu isi cauta echipa pe LinkedIn

Ajuns la 35 de ani, Romeo Surdu nu e inca pregatit sa renunte la fotbal.

Atacantul a ramas liber de contract in vara, dupa ce a plecat de la Farul. Isi cauta acum echipa pe LinkedIn. Fost golgeter in Moldova, la Milsami Orhei, Surdu a jucat in Romania pentru CFR, Steaua sau Rapid. Jucatorul format de FC Brasov are si 6 selectii in nationala Romaniei, pentru care n-a reusit sa marcheze.



Surdu nu-i va face nicio problema viitorului sau antrenor. E gata sa joace pe orice pozitie in atacul noii sale echipe.



"Jucator liber! Joc orice pozitie in atac", a scris Surdu pe LinkedIn.



