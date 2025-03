Partida, disputată pe ninsoare, a fost controlată de gazde, dar eficiența Gloriei și paradele decisive ale portarului Răilean au înclinat balanța în favoarea echipei vizitatoare.



Buzoienii au deschis scorul rapid, în minutul 18, prin Brobbey, care a profitat de o greșeală defensivă a gazdelor.

Sepsi a egalat în minutul 40 prin Oberlin, dar Gloria a început în forță repriza secundă, iar același Brobbey a marcat din nou în minutul 46, stabilind scorul final.



Valentin Suciu: „Trebuie să fiu susținut”



În urma acestui eșec, Valentin Suciu ar fi foarte aproape de a fi înlocuit. Conform Digi Sport, Dorinel Munteanu a acceptat propunerea clubului și va fi prezentat oficial miercuri ca noul antrenor al lui Sepsi.



După meci, antrenorul lui Sepsi, Valentin Suciu, a recunoscut că echipa sa nu a respectat planul tactic stabilit și a vorbit despre o posibilă înlocuire.



"Nu prea am făcut ceea ce am discutat înainte, jocul rapid, să dăm drumul la minge cât mai repede. Am încercat foarte mult rezolvările individuale și asta ne-a costat. Anul acesta nu am reușit să fim constanți, deși ar fi trebuit. De când am venit, s-a scris mereu că va veni altcineva. Eu încerc să nu mă concentrez pe aceste discuții, dar trebuie să fiu și susținut, inclusiv de băieți, prin jocul lor", a spus Valentin Suciu, după meci.