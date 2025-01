Gigi Becali nu s-a ferit să-l critice pe mijlocaș pentru evoluția sa, explicând că nu a fost în ritmul de joc al echipei.

"Nu pot să zic că sunt încântat. Când vine un jucător la mine, îmi dau seama de valoarea echipei mele. Suntem valoroși, jucăm în viteză prea mare.

Un jucător când vine se adaptează greu. Cisotti, un jucător foarte bun, îi este greu. Nu are viteză, noi jucăm prea repede, îi năucim. Le este greu, le vine amețeală pe teren, văd stele verzi.

Nu este în viteza aia, viteaza FCSB-ului. Vede stele verzi. La mine dacă nu joci în viteză la revedere cu tine! La mine nu e cu preluare-pasă, preluare-pasă, la mine e pas, pas pas pas… Ca să vadă adversarul stele verzi!", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Juri Cisotti: ”Debutul meu ar fi fost mai bun cu trei puncte!”



Juri Cisotti s-a prezentat la primul flash-interviu în calitate de jucător al lui FCSB. Italianul s-a arătat dezamăgit că la debutul său FCSB a obținut doar un punct și a transmis că roș-albaștrii trebuie să fie mai concentrați la finalizare.

Cisotti a subliniat că nu s-a adaptat complet la stilul de joc al celor de la FCSB, însă este decis să muncească din ce în ce mai mult la antrenamente și să confirme la campioana României.

”Știam că vom întâlni o echipă bună, organizată. Azi am ratat multe ocazii, trebuie să ne concentrăm mai mult la ultima fază. Trebuie să mergem înainte. Am primit gol în primele 10 minute, iar Hermannstadt s-a așezat pe două linii, nu e simplu. Am avut ocazii și trebuie să muncim.

Debutul ar fi fost mai bun cu trei puncte, dar mergem înainte. Trebuie să mă integrez mai bine, să înțeleg stilul de joc. Cred că va fi bine. Ușor-ușor, am înțeles. Nu e simplu să schimb în iarnă, trebuie să fiu concentrat la fiecare antrenament.

Știu că e foarte frumoasă atmosfera pe Arena Națională. Suporterii au fost cu noi și nu sunt surprins. Avem șanse cu toate echipele (n.r. în Europa League), fotbalul se joacă 11 contra 11, noi jucăm să câștigăm fiecare meci, apoi vom vedea.

Golul lui Crețu a fost foarte frumos, îl felicit, a fost un gol foarte important, îi mulțumim. Toți jucătorii de aici au calitate, toți pot crea ocazii, trebuie să fim mai concentrați la finalizare”, a spus Juri Cisotti la finalul jocului.