Arbitrului nu i-au placut culorile! Meci INCREDIBIL cu Banel erou! De ce au ajuns jucatorii sa aiba VESTELE GALBENE pe ei

Arbitrul a crezut ca vor fi probleme din cauza culorilor, asa ca a acceptat 'Vestele Galbene' ca echipament de joc. :)

Caz incredibil la Faurei - Progresul Spartac in liga a 3-a. Oaspetii au trebuit sa puna vestele de antrenament peste tricourile oficiale. Arbitrul a considerat ca echipamentele se pot confunda cu ale Faureiului. Banel a fost vedeta partidei. Condusa cu 1-0, Faurei a revenit si s-a impus in cele din urma cu 2-1. Nicolita a inscris superb din lovitura libera, in minutul 54. Fostul stelist a trimis direct in vinclu!

Banel: jucator, antrenor, patron

Nicoluta face totul la Faurei. E si patron, si antrenor, dar si cel mai bun jucator. Banel nu mai joaca in fata, cum o facea cand stralucea pentru Steaua. S-a retras in aparare. Acum e fundas central!