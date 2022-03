Noul antrenor de la Rapid, anunțat în direct! "Să nu mai mințim oamenii, azi va fi prezentat!"

Gheorghe Răducanu a declarat miercuri, la Ora Exactă în Sport, că nu mai are sens o discuție despre Daniel Pancu pe banca Rapidului, întrucât șefii giuleșteni au decis: Adrian Mutu îl va înlocui pe Mihai Iosif!

Adrian Mutu, noul antrenor al Rapidului

Echipa lui Mihai Iosif a pierdut aseară, scor 2-3 cu FCU Craiova, în deplasare, iar oficialii Rapidului au vorbit din nou despre înlocuirea antrenorului. La meciul de la Craiova a fost prezent și viitorul antrenor, Adrian Mutu, despre care Gheorghe Răducanu susține că va deveni noul tehnician al giuleștenilor.

"Să nu mai mințim oamenii, să ne păcălim, noul antrenor al Rapidului este Adi Mutu, o să fie prezentat astăzi, așa au decis conducătorii. Așa este decizia lor, nu se mai ia în calcul varianta Pancu sau Șumudică, e tardiv în momentul acesta.

"Mutu trebuie să fie profesionist!"

Noi susținem Rapidul, nu îi susținem pe Mutu sau pe altcineva, Mutu trebuie să fie profesionist, să știe că la Rapid e greu. Trebuie să ai performanțe, mai ales că nu faci parte din familia Rapidului. Dacă ai onoarea să fii ales în detrmientul rapidiștilor iubiți în Giulești, trebuie să știi că ai de demonstrat multe", a declarat Gheorghe Răducanu, la Ora Exactă în Sport.

Rapid ocupă locul 9 în Liga 1, cu 37 de puncte, iar în ultima etapă din sezonul regulat va primi vizita Academicii Clinceni.

Fost selecționer al naționalei de tineret, Adrian Mutu (43 de ani) a pregătit-o ultima dată pe FCU Craiova.

Ce spunea Mihai Iosif despre Adrian Mutu

Iosif a fost întrebat marți seara și ce părere are despre prezența lui Adi Mutu la acest meci, văzut cu prima șansă pentru preluarea postului de antrenor la Rapid.

"Toate aceste lucruri de-a lungul timpului ne-au dereglat. Acum câteva luni eram magicianul, eroul, impecabilul, acum sunt prostul, grasul ăla fraier, care nu știe nimic, alb în cap. De la Rapid m-am făcut așa, și gras, și alb, tensiunea 20. Ăsta este fotbalul. Din păcate, am pierdut azi. O primă repriză foarte slabă de ambele părți. În a doua am dat un gol, dar după aia mi-e greu să explic cum în cinci minute luăm trei goluri. O să mă uit, am văzut puțin la primul gol, asta este. Grasul este fraierul.

Cu siguranță voi avea o întâlnire cu conducerea și vom încerca să găsim soluții, să resuscităm echipa așa cum putem. Vom vedea ce se întâmplă. Să luăm 3 goluri în 5 minute e inadmisibil la un meci în Liga 1.

(n.r - despre prezența lui Adi Mutu la meci) Ce, stau eu să mă uit? Mi-aduc aminte din Liga 2. De când am venit, au început să apară antrenori. Eu știu foarte multe, dar încă mă abțin. Legat de multe subiecte, nu doar de asta. E problema fiecăruia când vine la un meci. Nu pot să-i spun lui X sau Y să nu vină la meci. Din Liga 2 tot veneau, azi unul, mâine altul, eram făcut în toate felurile. Eram făcut Klopp, Del Bosque, acum sunt Miță, Mițanul, prostul, grasul, idiotul. Acum, știți cum e, și Sfântul Petru s-a lepădat de Isus. Cum a zis? 'Când o cânta cocoșul de trei ori, s-a lepădat. Și a cântat'.

În general nu prea vorbesc după meci. Sunt sigur că au încercat, poate atât pot unii. Încă mă abțin și vedem ce se va întâmpla în următorul timp. Vom discuta, poate voi face o conferință cum a făcut domnul Boloni și vom vorbi deschis. Dacă suporterii cred că eu sunt vinovatul principal? Așa e la fotbal. Eu îi iubesc la fel de mult. Știu că 90 de minute susțin echipa. Rapidul e al urmașilor urmașilor noștri, care sper să fie mai echilibrați puțin", a spus Iosif.