Nicusor Bancu si-a aflat pedeapsa pentru cartonasul rosu incasat cu Botosani! Cristescu, sanctionat dur

Nicusor Bancu a fost suspendat de Comisia de Disciplina a FRF pentru trei etape si amendat cu suma de 7000 de lei, dupa ce a vazut cartonasul rosu in meciul dintre Universitatea Craiova si Botosani, scor 2-3.

Nicusor Bancu a fost eliminat in minutul 83 al partidei, dupa ce l-a lovit pe Florescu in timp ce acesta se afla la pamant.

Capitanul "leilor" va lipsi astfel de la ultimele meciuri pe care echipa le va juca in acest sezon, cu CFR Cluj, FCSB si Academica Clinceni.

Nu a scapat de sanctiunile comisiei, nici Silvian Cristescu, oficial al Craiovei. Care a primit o suspendare de patru luni si o amenda de 14.000, dupa iesirea grosolana din timpul meciului.

"Nicusor Bancu (U Craiova), Aurel Tufan (maseur U Craiova) si incidente - In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sanctioneaza jucatorul Nicusor Bancu (U Craiova cu suspendare pentru trei etape si o penalitate sportiva de 7.000 lei; In baza art. 53.1.b, se sanctioneaza domnul Aurel Tufan (maseur U Craiova) cu suspendare pentru doua luni si o penalitate sportiva de 13.600 lei; In baza art. 53.1.b, se sanctioneaza domnul Silvian Cristescu (U Craiova) cu suspendare pentru patru luni si o penalitate sportiva de 14.000 lei", anunta lpf.ro.