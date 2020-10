Faza care va face inconjurul LUMII! Meci SF in Romania: portarul a marcat DIN ACTIUNE in ultima secunda a meciului! Toata faza e fara egal

Meciul dintre Hunedoara si Cugir va intra cu siguranta in istorie!

Partida din Liga a 3-a a avut parte de un final greu de egalat! Dupa ce oaspetii au preluat conducerea din penalty in minutul 89, Hunedoara a fortat cu toata liniile in final. Si cand spunem cu toate liniile, chiar vorbim despre TOATE liniile! La ultima faza a meciului, portarul Florin Rat a urcat in atac, fara sa fie vorba de o faza fixa a Hunedoarei. Portarul a reusit sa marcheze in minutul 8 al prelungirilor, cu o lovitura de cap, si i-a adus echipei sale un punct! S-a terminat 3-3!