Dinamoviștii nu au reușit să întoarcă rezultatul meciului tur. Scorul a fost deschis de U Cluj, prin Tescan, care a profitat de gafa lui Eșanu, însă Dinamo a egalat în doar trei minute, prin Morar. „Câinii” au mai avut ocazii de a înscrie, pe care însă nu au reușit să le concretizeze.

Dinamo a retrogradat astfel pentru prima dată în istoria clubului, după 74 de ani, în timp ce U Cluj revine în Liga 1 după șapte ani.

Ciprian Marica, atac dur îndreptat asupra lui Ionuț Negoiță

Invitat la "Ora Exactă în Sport", Ciprian Marica a vorbit despre situația tragică în care se află clubul din Ștefan cel Mare, mărturisind, vizibil emoționat, că nu îi vine să creadă ceea ce se întâmplă.

"Sunt fără cuvinte, o seară tristă. Mă leagă amintiri frumoase de această echipă. Este o durere fantastică. Din păcate aseară a fost doar o consecință a lucrurilor făcute prost în ultimii ani, a unui management defectuos. Tot o târâiam așa, salvați de acea situație de acum doi ani.

Nu știu ce va fi, oamenii care mai sunt implicați acolo nu par să aibă vreun plan. Eu am copilărit în Ștefan cel Mare, aseară am primit o grămadă de mesaje, mulți oameni care plângeau la telefon. Am un nod în gât, nu puteam să-mi imaginez că Dinamo poate să retrogradeze în Liga 2", a declarat Marica la PRO ARENA.

"Pentru mine, Ionuț Negoiță a fost principalul vinovat, de atunci au început problemele. Faptul că a dat echipa fără să se intereseze cui, a ajuns echipa pe mâinile unor oameni care habar nu aveau ce înseamnă Dinamo", a adăugat acesta.