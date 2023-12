Marius Niculae: "Dinamo nu trage obloanele dacă pierde cu Botoșani. A trecut prin clipe mult mai grele"

Marius Niculae s-a format la juniorii "câinilor" (1990-1996) și a jucat pentru Dinamo în patru perioade (1996-2001, 2008-2010, 2011-2012, 2015), fiind considerat unul dintre cei mai performanți atacanți ai "roș-albilor" din ultimii 30 de ani (247 meciuri, 112 goluri). "Săgeată", care este acum antrenor de juniori la Academia CS Dinamo, a vorbit despre situația delicată în care se găsește echipa din Liga 1.

"Acum doi ani FCD era într-o situație critică, dar a reușit să renască"

"Sper ca noul an să aducă sănătate pentru toți dinamoviștii, asta e cel mai important. La CS Dinamo lucrurile sunt bine organizate, după 15 ani au luat titlul la rugby, e un plus în afară de cele de la handbal. Sperăm să vină titlul și la alte sporturi. La fotbal, CS-ul este în grafic, FC-ul nu prea. Eu sper să nu vedem un derby Dinamo - Dinamo în Liga 2. Sper ca cei din Liga 1 să facă transferurile necesare, în această pauză competițională, și să rămână în prima divizie, acolo unde le este locul.

Știu ce a zis domnul Iftime, dar Dinamo nu trage obloanele dacă pierde cu Botoșani. În niciun caz. Dinamo a trecut prin clipe mult mai grele. Dacă ne aducem aminte, acum doi ani era într-o situație critică. Au reușit să renască și ar fi păcat ca lucrurile să nu continue pe un trend bun. Eu zic că au nevoie de câțiva jucători de valoare. La ultimul meci pe care l-am văzut, cu 'U' Cluj, s-a văzut acea lipsă de jucători care să-ți facă diferența. Au dominat partida cap - coadă, dar nu au reușit să marcheze. Și la meciul cu FCSB, soarta a fost decisă de un moment al jocului în care un jucător a făcut diferența.

"Cred că trebuie schimbat puțin și stilul de joc"

Cifrele lui Dinamo vorbesc de la sine. Ca atacant, golurile te țin în viață. Sau măcar asisturile. Dinamo ajunge destul de bine în fața porții, dar nu reușește să marcheze. Eu am zis încă de la începutul sezonului, când lucrurile păreau că sunt ok, dar am zis să avem puțină răbdare, până când trece emulația promovării. S-au câștigat rapid niște puncte, dar trebuie să ai ceva mai multă valoare, pe durata unui campionat. Majoritatea jucătorilor pe care îi are Dinamo acum nu aveau experiență foarte bună la nivel înalt, în campionatele în care au jucat. Asta își spune cuvântul acum pe rezultate. Indiferent ce antrenor este, Burcă sau Kopic, Dinamo are nevoie de transferuri, dar să aducă jucători care pot face diferența în momentele-cheie ale unei partide.

Având în vedere stituația din clasament, cred că trebuie schimbat puțin și stilul de joc, pentru că orice punct contează. Dinamo nu mai poate să facă pași greșiți. Eu cred că echipa se poate salva de la retrogradare, pentru că sunt șanse. Din punctul meu de vedere, cred că poate ajunge la locurile unde nu trebuie să joace baraj. Jocul nu e rău, trebuie doar calitate acum. Anul trecut, FC Argeș a avut 17 partide fără victorie și a ajuns să joace barajul. Există o ieșire din această situație, dar trebuie aduși niște jucători peste nivelul campionatului.

"Când am venit la Dinamo, pe legitimația mea scria CS Dinamo"

Eu, când am venit la Dinamo, pe legitimația mea scria CS Dinamo. Abia ulterior a devenit Fotbal Club Dinamo. Eu mi-am început cariera la Clubul Sportiv Dinamo din Parcul Sportiv Dinamo. Pe vremea aceea, exista numai locul 1, nu exista locul al doilea și trebuia să batem neapărat pe Steaua. Exista această mentalitate de învingători. Pe parcurs, au fost foarte multe schimbări și lucrurile acestea s-au mai pierdut. Eu sper ca acest spririt să revină, de aceea și sunt la CS Dinamo, la cei mai micuți juniori, pentru a readuce acest spirit de învingărori.

Cred că ține de educație, pentru că și pe mine m-au format antrenori care jucaseră la Dinamo, știau ce înseamnă acest club. Marin Dragnea, Dumitru Moraru, Dumitru Niculae-Nicușor, Gheorghe Timar, nume mari în istoria clubului, dar care nu se fereau să lucreze cu grupele de copii și să trasmită celor mici acest spirit. Noi, la rândul nostru, vrem să facem același lucru, pentru ca, peste câțiva ani, să vedem jucători foarte buni produși 100% de clubul Dinamo.

"Dinamo are nevoie de un stadion nou, e păcat să nu avem o arenă de cinci stele"

În privința stadionului, există promisiuni încă din timpul pandemiei. Eu sper ca lucrurile să fi intrat pe linie dreaptă și să fie doar o chestiune de timp până când lucrurile vor lua turnura care trebuie. Dinamo are nevoie de un stadion nou. Ne uităm la acești suporteri minunați și e păcat să nu avem o arenă de cinci stele, cum au alte cluburi", a declarat Marius Niculae.

Foto - Gabriel Chirea