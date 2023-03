Motivul pentru care Marian Iancu ezită să revină în fotbal! Dezvăluirea făcută de un apropiat al afaceristului

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și apropiat al lui Marian Iancu, a dezvăluit că din cauza anilor petrecuți în detenție, omul de afaceri nu mai are, în momentul de față, potența financiară de a reveni în fotbal.

„Tot am fost întrebat de Marian Iancu... Eu nu cred că mai are atât de mulţi bani ca să mai intre în fotbal, însă vorbim despre un tip care are o minte excepţională şi care se poate implica oricând la orice echipă”, a spus Dumitru Dragomir la Orangesport.

Ce as spus Marian Iancu despre o revenire în fotbal

Iancu, dispus să investească doar la Rapid sau Poli Timișoara, dar susține că nu mai dorește să se implice la nivel decizional ci doar ca finanațator.

„În ultimul timp mi s-a tot pus întrebarea asta, nu numai la Politehnica, ci în general. Nu sunt sigur acum că mai am nervii necesari să pot să mă implic la nivel decizional, dar dacă va exista un club care să mă atragă sufletește, și nu există decât Timișoara și Rapidul, dacă îmi voi atinge obiectivele și prioritățile personale, cred că nu pot să stau foarte departe de fenomen.

Dar în niciun caz nu la nivel decizional. Fotbalul, și o să vadă și Pantilimon și cei care sunt în jurul lui, îți ocupă tot timpul, nu mai ai timp să faci alte lucruri. Trebuie să-ți asumi, nimeni nu are răbdare cu tine, toți vor rezultate rapide, toți vor să se vadă munca ta. Sunt plusuri și foarte multe minusuri pe care eu astăzi nu cred că mai sunt dispus să le administrez”, a spus Marian Iancu, la Radio Timișoara.