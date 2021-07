Momentul în care Bonetti a spart tabla din vestiar. Dezvăluirea lui Dănciulescu 

Dario Bonetti (59 de ani) e lăudat de unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo.

Ionel Dănciulescu, unul dintre cei mai iulbiți foști jucători din Ștefan cel Mare, a povestit un episod care l-a avut în prim-plan pe actualul antrenor al "câinilor", Dario Bonetti.

Aflat la al treilea mandat la gruparea alb-roșie, italianul Dario Bonetti o conduce în această seară pe Dinamo în meciul pe care Deian Sorescu și colegii lui îl vor juca împotriva celor de la Voluntari, de la 20:30, în prima etapă a Ligii 1.

Dănciulescu: "Atunci l-am iertat pentru tot!"

Dănciulescu a scos în evidență caracterul vulcanic al tehnicanului din Peninsulă, dar a recunoscut că italianul a fost mereu un antrenor corect.

”Eu am fost unul dintre preferații dânsului. Am jucat un meci la Mediaș, a fost 2-2, iar după final, a intrat nervos, a spart tabla pe care ne descria diverse momente de joc. Vorbea în italiană, dar am înțeles tot.

Și le-a zis tuturor, arătând spre mine: 'Uitați-vă la omul ăsta, poate l-am nedreptățit, dar nu a păcălit fotbalul, luați exemplu de la el!' Atunci l-am iertat pentru tot”, a declarat Ionel Dănciulescu, pentru Digi Sport.

Tweet Dinamo Ionel Danciulescu Dario Bonetti Citeste si: FCSB - Shakhter Karagandy, joi, de la 21:30, în direct la PRO TV! Bucurați-vă de fotbal!