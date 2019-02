"Ronaldo nu m-a cerut in casatorie!" Georgina spune ADEVARUL despre relatia cu starul lui Juventus

Georgina Rodriguez i-a daruit o fetita lui Ronaldo, insa acesta n-a cerut-o inca in casatorie.

Cristiano Ronaldo are patru copii, trei proveniti din mame surogat si o fetita adusa pe lume anul trecut de Georgina.

Recent, Georgina a implinit 25 de ani, insa a fost o aniversare trista. Ea a fost nevoita sa mearga acasa la Buenos Aires deoarece tatal ei a decedat.

"Am avut o relatie buna cu tatal meu, spunea mereu ca eu si sora mea suntem printesele sale, eram tot ce si-a dorit el in viata", povesteste Georgina in revista Hola. Cu toate astea, relatia dintre Georgina si familie s-a racit in ultimii ani, dupa ce a inceput relatia cu Ronaldo. Tatal Georginei a suferit un atac cerebral in urma cu doi ani si nu a dorit sa il cunoasca pe Ronaldo. "Era foarte rezervat din cauza problemelor de sanatate, dar l-a admirat pe Ronaldo ca jucator, tatal meu iubea fotbalul ca orice argentinian".

Georgina spune ca Ronaldo o sprijina in aceste momente dificile pentru ea. "Dent devastata, dar Cristiano are mare grija de mine in aceste momente de mare tristete. Incerc sa fiu puternica pentru copiii mei, pentru el, multumita lui Dumnezeu formam o echipa puternica", a mai spus ea. Cu toate astea, Ronaldo inca n-a cerut-o de sotie pe Georgina.

"Inca nu s-a produs acest moment, dar as fi in culmea fericirii daca o sa ma ceara de sotie. Acum avem alte prioritati si responsabilitati. Pe viitor as vrea sa fiu sotia lui Ronaldo", a spus Georgina.