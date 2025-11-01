Managerul general al FCSB (60 de ani) a intervenit și îi ia apărarea categoric jucătorului său, după ce impresarul l-a acuzat pe Tănase că ar fi "informatorul" patronului din vestiarul echipei.



Mihai Stoica a dezmințit ferm eticheta pusă de Ioan Becali (73 de ani), susținând că sursa impresarului l-a dezinformat intenționat.



"Cine l-a informat pe Giovanni despre Tănase l-a mințit cu nerușinare. Niciodată Tănase nu și-ar pune într-o lumină proastă un coleg. Sub nicio formă!", a tunat MM la Prima Sport.



Oficialul "roș-albaștrilor" recunoaște că Tănase (30 de ani) are o relație apropiată cu Gigi Becali, confirmată și de vizitele repetate la palat, dar neagă că discuțiile ar viza secrete din vestiar.



"E regretabil că s-a rostogolit totul până aici. Nu există așa ceva. Da, vorbește cu Gigi, dar nu așa ceva", a completat Mihai Stoica.



Tănase, replică acidă: 'Mi-e milă de el'



Scandalul a fost declanșat acum câteva zile, când Giovanni Becali a spus la Fanatik: "Toată lumea îi zice 'Sifonul lui Gigi'. Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM!".



Reacția lui Florin Tănase a fost la fel de dură. După victoria cu UTA Arad (4-0), mijlocașul l-a atacat pe celebrul agent, spunând că acesta inventează subiecte pentru a câștiga atenție.



"Nu există așa ceva. Mi-e milă de el. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat acolo la un podcast. Trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi niște persoane cu niște invenții… Nu mă așteptam. Nu are el de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi. El profesional neavând cu ce să iasă se leagă și el de nume care chiar au valoare și creează ecou", a zis Tănase.

