Misterul unui transfer ratat. Alex Ioniță: "Nu făceam decât să alerg"

Alex Ioniță a crescut substanțial în joc de când evoluează din nou la Rapid.

După experiența nefastă de la CFR Cluj, formație care i-a plătit Astrei 1,2 milioane de euro, atacantul crescut în Giulești pare că a trecut peste obstacolele carierei ivite în Gruia, unde a fost folosit foarte puțin de Dan Petrescu.

Alex Ioniță și experiența ratată de la CFR

"Am trei titluri, dar nu am jucat atât de mult pe cum mi-aș fi dorit. Am pierdut foarte mult timp. Și cu transferul la CFR, poate că nu am fost atât de inspirat, dar nu știi dinainte ce îți oferă viitorul.

Poate dacă mă alegeam să mai rămân la Astra... Da, și acolo la fel (n.r. la Universitatea Craiova). După care am vrut să revin la Rapid, nu s-a putut și am fost suspendat.

Stilul de joc al dânsului (n.r.: - Dan Petrescu) era total diferit față de ce puteam eu să ofer, nu am înțeles niciodată de ce m-a vrut acolo și nu aveam niciodată cum să mă integrez, pentru că nu făceam decât să alerg și nu îmi puneam în evidență calitățile mele.

Și atunci făceam faza defensivă, doar că nu mai aveam reușite și nu eram apreciat doar cu ceea ce făceam", a spus Alex Ioniță, potrivit digisport.ro.