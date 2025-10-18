Oficialul campioanei vrea ca Valentin Crețu, ajuns la 36 de ani, să nu părăsească clubul și îi va face o propunere concretă patronului.



"Revoluția" lui Becali lovește în veterani



Patronul FCSB este decis să remanieze lotul. Malcom Edjouma își încheie contractul în această iarnă și va pleca sigur, în timp ce David Kiki are și el șanse mari să părăsească echipa, fiind criticat în mod repetat de Gigi Becali.



Pe lista jucătorilor aflați la final de contract în vară se mai numără Mihai Popescu, care ar putea rata restul sezonului din cauza unei accidentări, dar și Vlad Chiricheș, căruia patronul i-a pregătit deja o funcție în cadrul clubului dacă alege să se retragă. În aceeași situație contractuală se află și Valentin Crețu, însă Mihai Stoica are alte planuri pentru fundașul dreapta.



MM insistă pentru Crețu: "I-aș propune lui Gigi să rămână în club"



Oficialul roș-albaștrilor îl consideră pe Crețu un model de profesionalism și crede că experiența sa poate fi valoroasă pentru club și după încheierea carierei de jucător.



"La vară termină contractele Vali Crețu, Vlad Chiricheș și Florin Tănase. Rămâne de văzut la Crețu. Indiferent de ce s-ar întâmpla, eu i-aș propune lui Gigi Becali să rămână în club. E un exemplu pentru foarte mulți fotbaliști, pentru cei care au minte să înțeleagă", a spus Mihai Stoica, pentru Fanatik.



Președintele Consiliului de Administrație a continuat, subliniind transformarea spectaculoasă a jucătorului după vârsta de 30 de ani.



"A ajuns să joace la cel mai înalt nivel pentru că a fost serios și a avut o viață stabilă. Acum are o familie extraordinară. Dumnezeu i-a dat o soție care l-a schimbat în bine și l-a făcut omul și fotbalistul care este acum. Acum, să vedem dacă vrea să mai joace", a adăugat Stoica.



Cotat la 175.000 de euro, Valentin Crețu a evoluat în 12 meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind să ofere două pase decisive.

