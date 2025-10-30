Pe lângă analiza meciului, oficialul roș-albastru a atins subiectul "fierbinte" al transferurilor din iarnă și a dezvăluit noua strategie a finanțatorului Gigi Becali (67 de ani), forțată de sumele exagerate pe care echipele din campionatul intern au început să le ceară pe jucători.



Stoica a anunțat că echipa nu va face multe mutări, dar cele care vor veni, probabil nu vor fi din România.



"Se vorbește de milioane"



Oficialul vicecampioanei a explicat că patronul și-a dat acordul pentru extinderea căutărilor în afara țării, exasperat de sumele cerute de cluburile din Superliga.



"Multe transferuri în iarnă nu vom face. Cred că trei ar fi suficiente", a spus inițial MM Stoica, la Primasport.



Oficialul campioanei a continuat, explicând schimbarea de viziune a lui Gigi Becali: "Suntem în căutări, nu e numai Portugalia piața pe care o studiem. A fost foarte important că Gigi a considerat că trebuie să ne extindem puțin căutările, pentru că în România, la orice jucător se evidențiază, sumele care sunt solicitate sunt de domeniul fantasticului.



Se vorbește de milioane. OK, Bîrligea jucător de națională, merită, dar sunt jucători pe care vrei să-i cumperi și auzi de un milion".



Ca argumente pentru piețele externe, Stoica i-a menționat pe Samuel Teles și pe Lameira, care s-au adaptat bine în România, deși nu veneau de la un nivel înalt în Portugalia. În final, a ținut să remarce și un caz aparte din Superliga: "Nu vorbim de Cisotti, care este contraexemplu. Alpinist să fii și nu poți să faci asta, din Liga 3 în patru ani să ajungi să dai gol și să bați PAOK în meci de primăvară europeană!".

