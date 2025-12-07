FCSB mai are trei meciuri de jucat, în 2025. Campioana României va întâlni, pe rând, Feyenoord în Liga Europa (acasă, joi, ora 22:00) și Unirea Slobozia (deplasare, 15 decembrie, ora 20:30) și Rapid (acasă, 21 decembrie, ora 20:00) în campionat.

Acum, când ajungem la jumătatea acestei stagiuni, una de coșmar pentru formația bucureșteană, se pregătește campania de transferuri din iarnă. Drept urmare, există nu doar o listă a sosirilor, dar și una neagră, pe care sunt trecuți jucătorii de care FCSB și-ar dori să se debaraseze. Pe această a doua listă e trecut și sud-africanul Siyabonga Ngezana (28 de ani).

Mihai Stoica, surprins neplăcut de transformarea lui Ngezana

După două sezoane reușite, la FCSB, stoperul de culoare a avut o transformare totală, în acest sezon. În rău! Iar această schimbare i-a lăsat un gust amar și lui Mihai Stoica, după cum a mărturisit acum, la Fanatik.

„Am o problemă cu Ngezana care, timp de doi ani, a fost pilonul nostru, a fost cel mai bun fundaş central străin care a fost vreodată în România! Aici, am o problemă! Nu am probleme cu jucătorii care n-au avut un aport considerabil şi lipsesc. Mă gândesc acum câţi fundaşi centrali să aducem. Probabil plus unul faţă de ce ne gândeam“, a spus oficialul roș-albaștrilor, lăsând de înțeles că despățirea de Ngezana e iminentă.

