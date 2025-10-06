Aripa stângă a marcat un gol crucial, însă a ieșit în evidență mai ales prin gesturile care au urmat, trecând de la un moment de tensiune la o dedicație care a emoționat o lume întreagă.



Imediat după ce a înscris, sud-americanul a avut o reacție nervoasă la adresa băncii tehnice, fiind conștient că Răzvan Lucescu se pregătea să îl înlocuiască. "Acum scoate-mă!", pare să fi fost mesajul transmis de Taison, într-un moment de descătușare.



A calmat imediat spiritele



Episodul a fost însă rapid dezamorsat. După schimbare, câteva minute mai târziu, Taison și Răzvan Lucescu s-au îmbrățișat, iar fotbalistul a ținut să pună capăt oricăror speculații pe rețelele de socializare, unde a subliniat relația specială pe care o are cu tehnicianul român.



"Tensiuni există în fiecare familie! Îl iubesc pe acest om și îl respect foarte mult! Nu creați probleme. Îl iubesc pe acest om", a scris Taison, înlăturând orice dubiu cu privire la o posibilă ruptură.



Dincolo de acest episod, Taison a atins inimile fanilor cu o postare plină de emoție. Golul marcat a fost dedicat tatălui său, care a încetat din viață. Fotbalistul a publicat o fotografie de pe teren, însoțită de un mesaj copleșitor: "Astăzi, mâine și pentru totdeauna, totul va fi pentru tine, tată! Te iubesc, tată, îmi lipsești!".

