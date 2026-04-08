Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineață, iar în ultimele zile starea fostului selecționer s-a agravat, iar medicii nu au mai putut interveni.

Mesaj sfâșietor al colaboratorilor lui Mircea Lucescu: ”Il Luce nu s-a stins!”

Staff-ul coordonat de Mircea Lucescu la echipa națională a României a transmis un mesaj emoționant după trecerea în neființă a legendarului antrenor.

Cei care i-au fost alături lui ”Il Luce” la prima reprezentativă, în ultimul an și jumătate și-au exprimat durerea resimțită după pierderea antrenorului, însă au remarcat moștenirea pe care Lucescu o lasă în urmă.

”Mesajul staff-ului Echipei Naționale:

Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie durerea pe care o simțim în aceste momente. Fiecare interacțiune a fost ca o lecție de viață.

Pentru noi "Il Luce" nu s-a stins. A devenit lumina care ne va ghida pentru totdeauna pe noi și toate generațiile care vor urma în tricoul primei reprezentative.

Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, a fost mesajul apărut pe paginile oficiale ale echipei naționale.