Goalkeeperul a semnat cu giuleștenii în iarna lui 2024, după ce Rapid s-a despărțit atunci de Horațiu Moldovan, cumpărat de Atletico Madrid.



În acest sezon, Aioani și-a pierdut locul de titular în era Neil Lennon, în fața lui Siegrist. Sosirea lui Marius Șumudică l-a readus în cele din urmă pe Aioani în poarta giuleștenilor.



Goalkeeperul numără 16 apariții în actuala stagiune din SuperLiga României și două prezențe în Cupa României.



Marian Aioani a vorbit sincer despre eventuala convocare la națională: ”Sunt portari mai buni decât mine”. Ce nume a dat



În cadrul unei conferințe de presă, Aioani a mărturisit că are încrederea lui Marius Șumudică și că trebuie să crească nivelul dacă vrea să se întoarcă la națională.



Aioani a fost convocat de câteva ori, dar niciodată nu a fost utilizat.



”Pentru mine este foarte important să primesc încrederea antrenorului. El a avut încredere în mine, încă de când a venit a discutat mereu cu mine. Mi-a spus să-mi aştept rândul, am făcut-o şi când s-a ivit oportunitatea să intru pot spune că i-am răsplătit încrederea.



Cât am fost rezervă nu am făcut nimic altceva decât să mă antrenez. Odată şi odată trebuia să-mi vină şansa, ştiam ce pot, ce calităţi am. A fost puţin dezamăgitor pentru mine ce s-a întâmplat, mi se spusese că voi fi numărul 1, apoi m-am trezit pe bancă. Dar nu mai contează ce s-a întâmplat



(n.r. despre națională) Acum nu ştiu dacă voi fi acolo. Sunt portari care joacă la un nivel mult mai bun faţă de mine, cum sunt Moldovan în Serie B, Sava în Serie A, şi Radu a început să joace acum, Florin Niţă, care a jucat meci de meci la naţională, şi Târnovanu, care joacă în Europa.



Trebuie să-mi cresc nivelul, să am partide cât mai bune, să fiu cât mai bine la meciuri, să nu primesc goluri şi să am evoluţii foarte bune”, a spus Marian Aioani.