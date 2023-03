A fost un adevărat scandal pe această temă. Trebuia sau nu trebuia convocat Ianis la națională pentru meciurile cu Andorra și Belarus? Tatăl jucătorului, Gheorghe Hagi, a fost vehement, spunând că selecționerul trebuia să-i dea fiului său un semn de încredere printr-o chemare la lot.

Marcel Răducanu crede, însă, că Gheorghe Hagi îi face mai mult rău lui Ianis Hagi prin intervențiile lui: “Ce să faci cu Ianis dacă el nu a jucat un an? Cu ce-l ajuți dacă îl aduci la națională? Doar așa, ca să fie pe lângă echipă? Păi îl lași pe altul acasă care este sănătos? Ce încredere să-i dea? Când va fi pregătit sută la sută și fizic, și psihic, să aibă meciuri în picioare, Ianis poate ajuta echipa națională.



Acum degeaba îl lua. Și ce făcea dacă îl trimitea în tribună? Cu ce-l ajutai? Gică Hagi a vorbit ca tată, nu ca antrenor. Trebuie să se gândească bine, că a fost și el antrenor la națională. Ianis are 24 de ani, nu mai are 16 ani, ca să vorbească taică-su pentru el. E băiat mare acum. Dacă are vreo problemă, trebuie să spună el. Mai rău îi fac astfel de intervenții”.

Stabilit din 1982 în Germania, Răducanu crede că Ianis trebuie lăsat să revină la capacitate maximă, iar apoi va fi chemat de Edi Iordănescu la meciurile primei noastre reprezentative:

„Lasă băiatul acolo să-și vadă de treabă, să-și facă antrenamentele, recuperare ca lumea, să înceapă să joace meci de meci în Scoția și după aia va fi convocat sigur, pentru că e un jucător valoros, care ajută echipa națională. Dar acum nu avea cum s-o ajute”.

Ianis Hagi s-a accidentat pe 21 ianuarie 2022, la un meci din Cupa Scoției, și a revenit pe gazon pe 28 ianuarie 2023, la o distanță de un an și o săptămână! A jucat 18 de minute cu St. Johnston în prima ligă scoțiană.

A mai intrat apoi în patru partide, bifând în total numai 89 de minute (inclusiv cele 18 minute cu St. Johnston): un minut cu Kilmarnok, 13 minute cu Hibernian (ambele în campionat), 45 de minute cu Partick Thistle și 12 minute cu Raith Rovers (ultimele două în Cupa Scoției).