A jucat în Bundesliga 163 de partide, înscriind 31 de goluri. Are de mulți ani o școală de fotbal la Dortmund, unde vin pentru antrenamente individuale și juniori români.

Marcel Răducanu și-a spus întotdeauna părerea cu franchețe, a criticat neregulile din fotbalul românesc și a lăudat când a fost cazul. L-am sunat ieri pentru a-i cere părerea despre debutul naționalei României în actualele preliminarii europene. A ieșit interviul de mai jos:

Ați văzut meciul cu Belarus?

Am văzut, dar mai dădeam din când în când și la amicalul Germaniei cu Belgia. Mai mult m-am uitat la meciul nostru.

“ Bielorușii au fost catastrofe în prima repriză”

Și cum vi s-a părut?

Prima repriză au jucat bine, chiar foarte bine, și-au creat ocazii, au avut posesie, au dat și repede două goluri frumoase. Mi-a plăcut prima repriză, dar îmi ziceam la un moment dat, după ce i-am văzut pe bieloruși: Ce echipă e asta, băi frate? N-am văzut o echipă așa slabă niciodată! Au fost catastrofe în prima repriză. Și o echipă de amatori juca mai bine.

După pauză s-a jucat altceva...

Da, după minutul 50-55, s-a terminat filmul. Și asta n-am înțeles. De ce s-au oprit ai noștri, de ce n-au mai jucat? I-au lăsat pe bieloruși să facă jocul. La ce am văzut în repriza a doua, trebuie să ne mulțumim cu rezultatul ăsta, au avut și o ocazie mare în afară de gol. Am avut și noi bara lui Alibec, dar cam atât în repriza a doua. Iar cei care au intrat n-au adus impulsul la care ne așteptam. Tănase, care știe fotbal și, chiar dacă joacă la arabi, măcar joacă meci de meci. Te aștepți să te ajute când intră. Sau ceilalți, Cicâldău, Octavian Popescu. Mă așteptam să schimbe ceva, să aducă ceva proaspăt, să dea un impuls.

“ Vrem rezultate, dar vrem și spectacol”

Și cu Andorra s-au oprit la 2-0, deși aveau om în plus!

M-au pus puțin pe gânduri. La nivelul ăsta, trebuie să joci 90 de minute. Mai ales cu echipele astea mai ușoare, trebuie să le bați bine și să arăți și fotbal. Lumea vrea rezultate, dar vrea să vadă și spectacol. Dar nu vreau să fiu neapărat critic. Edi e răspunzător pentru ce se întâmplă. Trebuie să fie lăsat în pace, nu să dea toată lumea în el. Păi noi nici nu începusem meciurile, că deja îl făcuseră toți varză. De ce l-a luat pe ăla, de ce nu l-a luat pe celălalt.

În Germania tot așa se întâmplă?

Păi uite, ăștia au pierdut cu 3-2 acasă, dar nu se face așa mare caz. Bine, a fost meci amical. În România, acum două-trei săptămâni, se vorbea doar de cine e fost cel mai mare fotbalist. Parcă asta e problema principală. Ce sunt astea? Niște aiureli. Scandaluri care se fac din nimic. Noi avem alte probleme. Să ne facem o ligă ca lumea, puternică, să jucăm în cupele europene, să facem o echipă națională competitivă.

V-a plăcut de cineva de la noi?

Fundașul ăsta, Drăgușin. Se vede că joacă în Italia. E un fotbalist masiv, nu se sperie când are mingea, încearcă să paseze la coechipieri. E un câștig pentru România. Va fi un jucător bun.

„Au venit bielorușii cu tancurile peste noi!”

Doar el v-a plăcut?

Și Alibec a jucat bine în prima repriză, a vrut să facă niște chestii frumoase, unele i-au și reușit. Stanciu a fost și el ok, a dat și golul acela frumos. Toată echipa a jucat bine în prima repriză. În a doua, nu am remarcat pe nimeni de la noi.

Să fi căzut fizic în a doua? Sau a fost ceva mental?

Fizic n-ar trebui să cazi. Și bielorușii au jucat sâmbătă, și ei puteau fi obosiți. Eu zic să nu dăm vina pe oboseală. Cred că a fost ceva de genul: „A, 2-0 în prima repriză, sunt slabi, le mai dăm vreo două în repriza a doua”. Au crezut că e rezolvat meciul. Mai mult mental au căzut. Au venit bielorușii cu tancurile peste noi. Au jucat mai frumos în repriza a doua, au avut și posesie mai mare. Au început să plimbe mingea, un-doi-uri, frumos.

„S-a stins lumina în repriza a doua!”

La noi n-am văzut așa ceva după pauză...

Nu, în repriza a doua parcă s-au stins luminile și, gata, s-a terminat, n-au mai văzut nimic pe teren. Bine că s-a terminat 2-1. Rezultatul e important. Acum avem nevoie să luăm puncte. Sigur că vrem să vedem și fotbal, dar deocamdată e important că am luat șase puncte din două meciuri. Acum să vedem în vară ce se întâmplă, vin echipele mai puternice. Bine, cu Elveția e clar, e favorită, nici nu avem ce să discutăm. Să vedem cu Israel și Kosovo. Ai văzut, Kosovo a făcut egal cu Andorra, asta înseamnă că victoria noastră din Andorra a fost foarte importantă.

Îi așteptați pe ai noștri în Germania, că acolo este turneul final...

Sigur, dar mai e un drum lung. Trebuie să sperăm. Până la vară se face bine și Ianis, va fi sănătos și va ajuta națioanala.

„Edi e băiat isteț”

Cum vi se pare ca antrenor Iordănescu?

A, lui Edi îi scriu înainte de meciuri, îi scriu des. Îl respect pentru că e un băiat inteligent, un băiat isteț. E criticat din toate părțile acum, e greu și pentru el. Mai ale că nu a jucat fotbal la nivel mare, poate fi o problemă în vestiar. Ceva de genul: “Ne spui tu nouă ce trebuie să facem?” Pe de altă parte, nici Nagelsmann nu a jucat fotbal la nivel înalt, pentru că s-a accidentat grav pe la 18-19 ani.

N-a fost fotbalist mare, dar a antrenat-o pe Bayern Munchen. Eu zic că Edi trebuie lăsat în pace, ajutat, să aibă liniște, să-și facă echipa cum crede el, să nu se mai bage unul și altul, „bă adu-l p-ăla sau adu-l pe ălalalt”. Nu ajuți pe nimeni așa, nu ajuți fotbalul. Ce facem dacă o ținem numai în scandaluri? Asta ne trebuie nouă acum? Nu ne trebuie asta. E nevoie de linște, să-și vadă de treaba lui, a pornit la un drum, să-l lăsăm în pace. Cu toți selecționerii am făcut la fel. Adu-ți aminte ce i-au făcut lui Daum. Nici nu semnase și îl făcuseră varză. “Ce caută ăsta, că a luat droguri” și chestii d-astea.

Unde comunicați cu Edi, pe whatsapp?

Da, da, comunic tot timpul cu el și îmi răspunde foarte frumos. Am mai vorbit și la telefon. Nu mă bag eu să-i dau indicații, doar îi transmit mesaje de încurajare. I-am spus să nu se mai uite în dreapta și-n stânga, ce spune unul și altul, și să-și vadă de drumul lui.

Vă răspunde?

Da, normal. “Nea Marcel, îți mulțumesc”.

Cu tatăl lui țineți legătura?

Cu Puiu am vorbit anul trecut, când am lansat cartea mea la București, la stadionul Ghencea, unde mi s-a dat și o lojă, Loja 19. Am discutat cu Puiu atunci.