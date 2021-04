Bogdan Lobont, aproape de o "putere" din Liga 1! Ce oferta surpriza a primit fostul portar 

Cel mai bun portar roman din ultimii 20 de ani, Bogan Lobont s-a retras, temporar, din antrenorat.

Victor Piturca, fostul selectioner si antrenor al CSU Craiova, a vorbit despre aprecierea pe care a avut-o pentr jucatorul Bogdan Lobont si spune ca l-a dorit pe acesta ca antrenor secund in perioada in care i-a pregatit ultima data pe olteni. "Cel mai atasat sufleteste sunt de Bogdan, de Lobont. Dar Stelea, Lobont, Tatarusanu au fost toti trei extraordinari.

Ca Lobont, sa isi conduca echipa din poarta, mai rar. Eu ii prevedeam un viitor mare ca antrenor. Am vrut sa il iau cu mine la Craiova si nu a venit", a spus Victor Piturca pentru telekomsport.

Universitatea Cluj a fost prima si ultima echipa unde Bogdan Lobont a lucrat ca antrenor principal. Ulterior, fostul mare portar roman a fost timp de sase meciuri secundul lui Cosmin Contra la echipa nationala. Intre timp, Bogdan Lobont a renuntat, pentru moment, la cariera de antrenor.

Totusi, "pisica" lucreaza in prezent pentru unul dintre cele mai mari cluburi din Europa. In iulie 2020, Bogdan Lobont a revenit la echipa sa de suflet, AS Roma, unde a fost angajat ca scouter: "M-am retras in 2018. Am lucrat apoi ca antrenor in Romania, dar in iulie 2020 m-am intors la Roma ca scouter. Cautam portari talentati, dar ma uit si la jucatori de camp, desigur", a declarat Bogdan Lobont, intr-un interviu pentru nos.nl.