Iubit și de steliști, și de dinamoviști, a fost un pasator de excepție. Poveste neștiută din cariera lui Cătălin Munteanu

Unul dintre cei mai buni pasatori din fotbalul românesc, Cătălin Munteanu (18 selecții / 1 gol la națională), a fost promovat la prima echipă a Stelei, condusă pe atunci de Mihai Stoichiță, după ce Marcel Pușcaș, fost președinte la gruparea roș-albastră, i-a remarcat calitățile.

Cătălin Munteanu a povestit cum a devenit titular în doar două luni la Steaua, în a doua parte a anilor '90, într-o echipă mare în care evoluau Marius Lăcătuș, Iosif Rotariu, Zoltan Ritli, Vivi Răchită sau Adi Matei.

”Am avut două tentative să merg la Dinamo, nu am stat foarte mult, doar o lună, două luni. Era distanța foarte mare față de locul unde stăteam eu. Părinții nu m-au mai lăsat și am rămas să joc la Motoare Diesel. Antrenorul de la echipa mare m-a văzut la niște meciuri și m-a întrebat în ce an sunt născut și dacă vreau să joc la Steaua. Băiatul lui juca la Steaua. Ne-am văzut la Big, la tramvai să mergem la Steaua. Așa mi s-a schimbat viața.

În două luni de zile eram titular la Steaua și jucam și la echipa națională UEFA 97, în două luni de zile. Aveam 14 ani și pentru mine a fost ceva wow. Nu m-a furat peisajul. Am vrut să mă mut la Mircea Eliade, pentru că toți colegii mei de la Steaua erau acolo, dar până la urmă am ales să rămân la liceul meu. Nu m-au certat părinții, eram deja o certitudine și era clar că mă duc pe parte cu fotbalul, chiar dacă învățam foarte bine”, a povestit Cătălin Munteanu, potrivit as.ro.