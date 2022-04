Gigi Becali (63 ani) a plecat într-un nou pelerinaj la Muntele Athos, locul unde merge mai bine de două decenii pentru a se ruga.

Doar că la aeroport, patronul FCSB-ului a fost imortalizat într-o ipostază inedită. Obișnuit să fie văzut în costume scumpe și butoni cu diamante, Gigi Becali a renunțat la ținutele elegante și a optat pentru pantaloni de trening, teneși și fes pentru deplasarea la Muntele Athos.

Cu toate acestea, Gigi Becali a fost recunoscut de un bărbat care pleca la muncă în străinătate, iar patronul FCSB-ului nu a rămas indiferent când a auzit că emigrantul are copii și i-a oferit 200 de euro.

„Oamenii treceau pe lângă el și nu-l recunoșteau”

„L-am întrebat: 'Tăticu, fac și eu o poză cu tine?' Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă. M-a întrebat dacă am copii și când i-a zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei.

Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau. Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a povestit Marius pentru Cancan.

sursă foto: cancan.ro