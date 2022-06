Ionuț Rada și-a lansat cartea: ”Am luat în serios această provocare”

Rada a declarat pentru AGERPRES că a început să scrie fiind inspirat de fostul atacant ecuadorian Carlos Tenorio, pe vremea când erau colegi la echipa Al-Nasr.

"Cartea a venit în ideea în care am acceptat o provocare pe vremea când eram în Dubai, în urmă cu 10 ani, când l-am cunoscut pe Carlos Tenorio, fostul mare atacant al naţionalei Ecuadorului, pe care l-am văzut că îşi nota în fiecare zi câteva rânduri.

El a fost persoana care m-a inspirat foarte mult şi aşa am învăţat să notez aceste rânduri. Şi din 2020, un an jumate muncit efectiv la această cartă alături de cei de la Pilot Books. Ei au fost cei care mi-au dat încredere, le-a plăcut povestea. Şi apoi am luat în serios această provocare", a afirmat Rada.

El e explicat şi alegerea titlului volumului de 304 pagini prin prisma copilului şi adultului care şi-au dorit tot timpul să se afle pe terenul de fotbal.

"Cei care vor citi această carte, copiii sau cei care practică sportul, se vor regăsi în ea. Este povestea unui copil care începe să joace fotbal şi care tot timp are aceste cuvinte 'vreau să': vreau să joc, vreau să joc titular la juniori, vreau să joc pentru echipa oraşului, vreau să joc şi să câştig un trofeu, vreau să joc pentru echipa naţională, vreau să joc în Champions League.

Titlul acestei cărţi mă reprezintă pentru că tot timpul mi-am dorit să joc, indiferent de latura financiară, indiferent de sacrificii şi momentele în care trebuia să iau decizii pentru mine. Asta a fost cel mai important, să fiu pe acel dreptunghi verde. Pentru că pasiunea pe care am avut-o când m-am apucat de fotbal nu a dispărut, indiferent de latura financiară. Eu m-am bucurat pentru orice minut petrecut într-un meci", a completat fostul jucător.

"Alături de Laurenţiu Despina şi Bogdan Ungureanu de la Pilot Books cred că am făcut o treabă bună şi e o carte pe care o recomand cu mare drag, care merge în direcţia marii majorităţi dintre noi.

Poate să inspire, poate să dea încredere, pentru că atâta timp cât îţi urmăreşti visul cu adevărat şi crezi cu adevărat, indiferent de greutăţi, poţi să îţi îndeplineşti acel vis. Şi aceasta carte este şi despre cum sa gestionezi o viaţă de sportiv. Nu am ştiut totul, am descoperit, am făcut şi greşeli.

Sunt momente în care eram aproape să mă las de fotbal să renunţ, momente din Italia când mi-a fost foarte greu fără familie un an de zile. Cartea e o poveste cu întâmplările unui copil care mergea la bunici şi juca fotbal toată ziua. Aşa cum am fost ca jucător, cu perseverenţă, am încercat şi în această carte să îmi pun emoţiile şi tot ce am simţit", a mai spus Ionuţ Rada.

Cartea "Vreau să joc", scrisă de Ionuţ Rada, împreună cu Laurenţiu Despina, va fi disponibilă de la 1 iulie, exemplarele pre-comandate fiind livrate cu autograful fostului fotbalist.

Ionuţ Alin Rada (39 ani) şi-a început cariera la Universitatea Craiova, iar în 2004 a plecat la Rapid, după ce a jucat pentru scurt timp şi la Rocar Bucureşti. Au urmat apoi FC Naţional, Steaua, CS Otopeni, Al-Nasr Dubai, iar în 2010 ajungea la CFR Cluj, unde a petrecut aproape cinci ani, cu o experienţă la Karlsruher SC. A evoluat apoi câţiva ani în Italia, la FC Bari şi Fidelis Andria, iar ultima oară a jucat la Sănătatea Cluj, în liga a treia. Rada a are şi 2 selecţii în echipa naţională a României.

Agerpres.

„Este nevoie de mai mult sport în viața noastră. Ce fac eu după cariera de sportiv este să impulsionez oamenii să facă mai multă mișcare. Vizavi de carte, sunt mândru de ea, am muncit foarte mult timp la această carte, alături de editura Pilot Book și de Laurențiu Despina, cel care m-a ajutat la scrierea acestei cărți. În 2010 am început să-mi notez!”, a spus Ionuț Rada, în direct la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO Arena.