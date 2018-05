Ionut Popa, copilotul lui Mihai Leu la Raliul Aradului: "I-am zis sa opreasca masina dupa 30 de secunde"

Ionut Popa a fost copilot la raliuri pentru o zi.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Antrenorul de la UTA Arad, Ionut Popa, a fost invitat de Mihai Leu pe un traseu din Raliul de la Arad. Imbracat in combinezon special, Popa a vrut sa renunte rapid si i-a cerut lui Mihai Leu sa opreasca masina. Lui Ionut Popa ii este frica de viteza si de zburatul cu avionul.



"Este pentru prima data cand m-am urcat intr-o masina de raliu. Mie imi e frica de viteza, iar cu avionul nu mai merg de ani buni. Dupa primele 30 de secunde am vrut sa ii spun lui Mihai sa opreasca masina si sa ma lase acolo, pe traseu. Dar apoi m-am obisnuit si pot sa spun ca am avut parte de o experienta de neuitat. Mihai este un adevarat profesionist”, a spus Ionut Popa, care s-a aratat ingrijorat de situatia de la UTA: „In acest moment situatia este de incertitudine. Daca nu se pune in aplicare un plan de redresare, ca sa ne putem lupta la promovare, anul viitor ne va fi foarte greu. Avem numai copii in echipa si riscam sa mergem spre Liga a III-a!”

„Ionut Popa s-a descurcat excelent ca si copilot. Vreau sa cred ca s-a simtit foarte bine cu mine in masina si sunt incantat ca l-am avut invitat la Raliul Aradului KIA 2018”, a declarat Mihai Leu.

Sursa: Aradon.ro