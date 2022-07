Ministrul Novak e mândru de ordinul lui care trebue să intre în vigoare în cateva zile, cel puțin la fotbal.

„Cu siguranță se pot adapta și cu siguranță peste câțiva ani când o să vină rezultatele o să fie toți multumiți că a fost o decizie bună. Singurul lucru de negociere este timpul”, a spus Eduard Novak pentru PRO TV.

Președintele FRF s-a întâlnit cu șeful de la MTS! E prima lor consultare pe această temă.

„Considerăm că avem nevoie cel puțin de un an. Dacă am fi aplicat acest ordin în sezonul precedent am fi avut 3-4 cluburi care ar fi fost sancționate. Am fi avut UTA Arad, am fi avut Voluntari, FCU Craiova și de la meci la meci, posibil și Dinamo”, a spus Răzvan Burleanu, preșesintele FRF.

Campiona CFR continuă să refuze să accepte ordinul lui Novak. Nu se poate pune în practică, zice președintele Cristi Balaj.

„Cea mai simpatică a fost explicația că, OK, o să prelungim la fotbal două luni de zile. Hai că asta a fost maximă”, a reacționat Cristi Balaj la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Șeful MTS zice că mai toată lumea e de acord: „Handbal, baschet mai au timp. Ordinul trebuie să intre de sezonul viitor, adică 2022-2023”.