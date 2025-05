Mircea Lucescu (79 de ani) l-a recomandat pe căpitanul FCSB-ului pentru un transfer în Italia, în dialog cu Gazzetta dello Sport.

"Aş spune că Olaru e pregătit să joace în Serie A. E un jucător complet, puternic fizic, mental şi tehnic. Are tot ce îi trebuie pentru a evolua în campionatul italian. Ştiți că îmi place, atunci când un român semnează în Serie A, pentru că îmi aminteşte de ce am făcut cu Corioni (n.r. fostul patron al celor de la Brescia)…", a mărturisit selecționerul.

Mihai Stoica a comentat declarațiile lui Mircea Lucescu

Oficialul de la FCSB a mărturisit că este încântat de afirmațiile selecționerului și este convins că Darius Olaru va reveni mai puternic.

"Mă simt foarte bine, pentru că am fost ironizat când am spus că Olaru este cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată.

A doua chestie care mă bucură enorm este convocarea lui Miculescu. Mă bucur, pentru că înseamnă că nu bat câmpii mereu, bat câmpii câteodată.

Chiar dacă în opinia dumneaului este un jucător de Serie A, pe acelaşi post joacă un jucător de Serie B: Marius Marin, care va face pasul în Serie A.

Nu bănuiesc, ci am certitudinea că Olaru va reveni mai puternic. Îl văd, 'scoate flăcări'. Până în momentul ăsta avem 99 de goluri marcate. Mi se par nişte cifre extraordinare", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.