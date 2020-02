Anamaria Prodan a fost atat de bucuroasa de ultima achizitie vestimentara, incat n-a mai tinut cont de locul in care se afla si a cerut sa fie pozata.

Impresarul s-a dus in mijlocul strazii, in apropiere de Piata Romana. Chiar daca un troleu se apropia, Anamaria a tinut circulatia pe frana pentru cateva secunde ca sa-si poata face poza de Instagram. :) Trecatorii au fost surprinsi s-o vada, la fel si pasagerii troleului.