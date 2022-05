Ilie Stan a dezvăluit cum s-a produs ruptura dintre el și FCSB: „Am vorbit cu Becali, mi-a zis că sunt prost!”

Ilie Stan a stat pe banca „roș-albaștrilor” în perioada octombrie 2011 - martie 2012, antrenorul invocând la momentul despărțirii motive personale.

Ilie Stan a dezvăluit de ce s-a despărțit de FCSB

Fostul antrenor al clubului patronat de Gigi Becali a dezvăluit că oamenii din jurul latifundiarului din Pipera l-au determinat să-și dea demisia.

„Eu nu am avut probleme la Steaua cu Gigi Becali. Problemele sunt la intermediar, la omul dintre tine şi patron. Nu am nimic împotrivă să explic patronului care sunt problemele, cum văd lucrurile. Atunci, la FCSB, nu a fost cazul, nu era MM Stoica, nu era nimeni. Pur şi simplu am discutat cu Gigi Becali şi ne-am despărţit.

Gigi a fost supărat pe decizia care am luat-o, eu am adus 50.000 de oameni în tribune. Juca pe la Cluj sau pe unde apuca, situaţia era cumva asemănătoare cu ce este acum. Apoi am venit eu şi, pe Arena Naţională, au venit zeci de mii de oameni, cu Rapid, cu CFR. Suporterii veneau alături de noi, prin joc, prin spiritul care l-am adus. Când i-am zis că plec, s-a supărat. A zis <<eşti prost, unde pleci, acum cum joacă echipa, păi ne băteam cu 5-6 echipe, acum e doar cu CFR-ul. Suporterii te iubesc, strigă mereu stadionul>>. Dar i-am zis motivele şi nu a mai comentat”, a declarat Ilie Stan, conform playsport.ro.

Ilies Stan le-a pregătit pe parcursul carierei pe Gloria Buzău, Victoria Brăneşti, CS Mioveni, FCSB, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Braşov, Zakho, Farul, Al Shamal, ASA Târgu Mureş şi Foolad.