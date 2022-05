Fanii lui FCSB cer transferuri! Ședință cu Gigi Becali: "Așa defilăm sezonul următor"

Gheorghe Mustață, liderul suporterilor din Peluza Nord, a anunțat că va avea o discuție cu patronul Gigi Becali, în care va încerca să îl convingă că echipa are nevoie de două sau trei transferuri, atât în defensivă, cât și în ofensivă.

Fanii lui FCSB cer transferuri

În ceea ce privește ratarea titlului, Mustață nu pare atât de dezamăgit și spune că galeria o va încuraja pe FCSB la meciul cu CFR Cluj de la Buzău, chiar dacă partida nu mai are nicio miză.

"Noi suntem în continuare alături de echipă, ne susținem echipa, vom merge după ea oriunde, indiferent că mai avem șanse sau nu la titlu. Ne susținem echipa indiferent de situație. Noi n-am mai vorbit de foarte mult cu timp cu Gigi Becali. Acum este o relație foarte bună între noi și conducere. Sperăm să îl convingem pe Gigi Becali să mai aducă unul sau doi jucători lângă acești copii, iar anul viitor să defilăm în campionat. Cred că vom avea o discuție în viitorul apropiat.

Nu am de gând să mă refer la erorile arbitrilor. Problema a fost instabilitatea la echipă, asta am observat eu. Poate că Gigi a înțeles mai târziu că nu trebuie să procedeze așa, să lase antrenorul să își facă treaba cât de cât. După o discuție a mea cu domnul Petrea am înțeles mesajul transmis la momentul respectiv, iar noi am avut o întâlnire cu echipa înaintea meciului cu CFR Cluj, iar lucrurile au început să meargă perfect.



Faptul că s-a întâmplat acum... asta este. Dacă pierdeam campionatul de acum 3-4 etape, când nimeni nu mai spera să ajungem până aici? Să înțeleagă și domnul Gigi Becali acum că este singur. De foarte multe ori îi spuneam: 'Domnul Gigi Becali, sunteți singur împotriva tuturor!'. Sper că a înțeles acum, să facă o echipă puternic, ar mai trebui un fundaș sau doi și un atacant. Dacă Toni e lăsat să lucreze, ia titlul", a spus Gheorghe Mustață, la Prosport Live.

Gigi Becali a refuzat să o felicite pe CFR Cluj

Întrebat dacă i-a felicitat pe ardeleni pentru câștigarea trofeului, Gigi Becali a avut o reacție care nu mai are nevoie de niciun comentariu.

„Du-te, bă, eu nu felicit niciodată hoția și minciuna și nedreptatea, bă. Cum să felicit nedreptatea? Eu felicit ofsaid-urile furate, goluri furate? Niciodată nu felicit eu. Ei au felictat (n.r. Barcelona pe Real Madrid) pentru că ăia au câștigat pe drept și pe ofsaid și pe ultimele meciuri, niciodată în viața ta nu te felicit eu. Ăia nu sunt oameni pe care să îi feliciți niciodată.

Cum să îi feliciți dacă fac tot felul de mizerii? Juca vreodată Voluntari dacă nu dădeau ei prime?”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

„Știți că în privința detaliului trebuie să prezentați și probe”, a intervenit moderatorul emisiunii, Mihai Mironică.

„Ce probe să mai dau eu, stau eu să mai dau probe? Nu anchetez eu, să ancheteze instituțiile statului, eu am spus ce știu și ce mi-au spus”, a replicat Becali.