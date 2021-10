Idolul fanilor din Ghencea care nu și-a trădat clubul. "Am avut ofertă de la Dinamo!"

Mai ales după anii 90, permutările între Steaua și Dinamo au devenit o obișnuință.

Fotbaliști precum Toni Doboș, Adi Matei, Daniel Iftodi, Bogdan Stelea, Ionel Dănciulescu sau George Țucudean și-au făcut meseria și au acceptat să semneze și o înțelegere cu rivala echipei la care se consacraseră sau deveniseră idoli pentru fani.

Unul dintre oamenii de top din fotbalul românesc, Costel Gâlcă, multiplu campion cu Steaua din postura de jucător și campion din postura de antrenor al FCSB-ului, n-a acceptat să schimbe culorile.

Mesajul lui Costel Gâlcă

După ce a făcut tripla cu echipa lui Gigi Becali, în 2015, fostul mijlocaș a avut mai multe oferte, printre care și una de la Dinamo, într-o perioadă în care își dorea cât mai repede să-și continue cariera la sacou.

Gâlcă a lansat un mesaj puternic în care a pus toată dragostea lui pentru Steaua.

„Eu sunt stelist. De mic am fost stelist. Am avut ofertă de la Dinamo când eram antrenor. Acum câțiva ani, după ce am plecat de la FCSB. Nu m-a sunat nimeni direct, m-au căutat prin alte persoane. Nu știu să vă spun unde eram în perioada aceea.

Nu a fost imediat după ce am plecat de la FCSB, trecuse ceva timp, dar s-a întâmplat doar o dată să mă contacteze. Dinamo e un club mare, un brand mare. Când se vor așeza lucrurile… e un club foarte important pentru toți", a declarat Costel Gâlcă pentru Playsport.