Helmut Duckadam a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la UTA Arad, Steaua București și Vagonul Arad, unde s-a retras în vara anului 1990.

Helmut Duckadam împlinește azi 64 de ani! Cele mai tari imagini cu Eroul de la Sevilla

Cu Steaua București, fostul goalkeeper și-a trecut în CV Cupa Campionilor Europeni, după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala cu FC Barcelona din 1986 și a fost supranumit Eroul de la Sevilla.

De asemenea, Helmut Duckadam a mai câștigat cu „roș-albaștrii” două titluri de campion și o cupă a României, ca în 1986 să fie numit și cel mai bun jucător al anului.

După ce s-a retras, fostul jucător a fost președinte de imagine la FCSB în perioada august 2011 - iunie 2020

Helmut Duckadam a vorbit despre Sevilla '86

„În finală, Barcelona credea că se află la un nivel superior nouă și, probabil, nu se aștepta ca meciul să se ducă în prelungiri. Odată ajunși acolo, situația a devenit tot mai complicată pentru ei. Condiția fizică ne-a ajutat să dăm o replică bună și chiar ne-am creat ocazii. Nu cred că se simțeau bine după primele 90 de minute. Prin urmare, în prelungiri i-am dominat și incerederea noastră creștea.

Nu a fost un jos spectaculos, dar am avut o energie fantastică. După ce arbitrul a pus capăt prelungirilor, m-am gândit: 'Acesta este momentul meu'. Nu-mi păsa de nimeni și de nimic, mă concentram la ce urma să fac. Nici nu m-am uitat la colegii mei, ci la reacția mulțimii.

Prima lovitură a lor a fost cea mai dificilă de parat, a lui Alexanko, dar am ghicit colțul. Evident, a fost o chestiune de noroc. Dacă salvezi primul penalty, atunci al doilea este mai ușor. Al doilea fotbalist al Barcelonei a crezut că voi sări în stânga, pentru că prima oară am sărit în dreapta.

Al treilea a fost cel mai ușor. Am crezut că va merge la stânga pentru că eu am sărit în dreapta în primele dăți. Pe al patrulea l-am păcălit, el nu știa ce să facă. M-am prefăcut că sar în stânga, apoi la dreapta și într-un final am sărit în stânga.

Nu aveam absolut nici o idee cum să sărbătorim. A fost un șoc total pentru noi. Am luat cupa, ne-am întors la hotel, am băut un pahar de vin și poate ceva șampanie, și asta a fost destul de mult. A doua zi, însă, în Sevilia, a fost o zi extraordinară”, a dezvăluit Duckadam pentru FourFourTwo.