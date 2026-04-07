Mircea Lucescu este internat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgențe București, iar Răzvan Lucescu a venit pentru a fi alături de familia sa în momentele dificile prin care trece.

Când se întoarce Răzvan Lucescu la PAOK

În această perioadă, de PAOK se ocupă secunzii lui Lucescu Jr, Pantelis Konstantinidis, Nicolae Constantin și Gianpaolo Castorina, însă jurnaliștii greci vorbesc și despre revenirea la echipă a tehnicianului român.

”Răzvan Lucescu, deși inițial voia să revină, nu se află la Salonic, deoarece rămâne la București, alături de tatăl său, Mircea, care continuă să fie internat în stare critică”, a scris Gazzetta.gr, în timp ce jurnaliștii de la Metrosport.gr susțin că Răzvan Lucescu va reveni la Salonic în funcție de felul în care va evolua starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, dar și de deciziile medicilor de la Spitalul Universitar:

”Decizia finală a medicilor în privința lui Mircea Lucescu va stabili și momentul în care antrenorul lui PAOK se va întoarce din țara sa”.

PAOK Salonic, locul 2 în play-off

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu ocupă locul doi în clasamentul play-off-ului din campionatul Greciei, cu 58 de puncte. PAOK se află la cinci puncte în urma liderului AEK Atena și la egalitate cu Olympiacos.