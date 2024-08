Roș-albaștrii au făcut deplasarea joi seară în Austria, la Linz, pentru a lua parte la prima manșă din play-off-ul preliminariilor Europa League. La capătul celor 90 de minute, LASK și FCSB au remizat, iar accederea în grupe se va decide la București, în a doua manșă.

Gigi Becali e dur: ”Am zis că-i măresc salariul, dar m-a enervat rău de tot”

Gigi Becali a mărturisit că a vrut să-i mărească salariul lui Mihai Lixandru, mijlocașul central revelație de la FCSB. Doar că milionarul din Pipera a fost deranjat de o declarație dată de fotbalist înainte de meciul cu Sparta.

”Sunt sigur că Sparta pleacă cu prima șansă. Are un lot mult mai valoros”, spunea Lixandru atunci.

Motiv pentru care Gigi Becali a dictat scoaterea lui Lixandru din primul ”11”. Fotbalistul a fost rezervă neutilizată cu Farul, a bifat 71 de minute cu Sparta, 46 cu Poli Iași și doar șase cu LASK.

”Lui Lixandru am zis că îi măresc, dar nu îi mai măresc. A dat o declarație înainte de meciul cu Sparta Praga. Am văzut declarația lui și am vrut să îl schimb. Îmi pare rău că nu l-am schimbat. M-a enervat rău de tot, nu știam ce să mai fac. De asta acum nu mai joacă, că nu are valoare, nu a zis el că nu are valoare?”, a spus Gigi Becali la PrimaSport.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Hermannstadt de duminică, 25 august, de la ora 22:00, în etapa #7 din SuperLiga României. Confruntarea va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.