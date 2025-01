Suma de transfer pentru fiecare jucător se ridică la 500.000 de euro, însă cu o structură complexă de bonusuri de performanță.



Potrivit declarațiilor făcute de patronul FCSB, Gică Hagi ar putea încasa până la două milioane de euro în total pentru cei doi jucători, în funcție de atingerea unor obiective precum numărul de meciuri jucate, câștigarea campionatului sau participarea în competițiile europene.

Becali, clauze uriașe pentru noile "perle" ale FCSB-ului



Un aspect remarcabil al acestor transferuri îl reprezintă clauzele de reziliere impuse de Becali: 30 sau 50 de milioane de euro pentru fiecare jucător.



"Mi-a zis Meme că Stoian a crescut mult fizic. Are aproape 1,85. Nu am negociat nimic pentru el, cum au vrut ei așa am făcut. Am dat 500 de mii cu 500 de mii de euro pe fiecare.



Numai că 500 de mii sunt 100% că îi ia. De ce? Intră Stoian și joacă 5 meciuri, că trebuie să joace și trebuie să îl vedem. Poate nu acum, la anul sigur. Așa ia 100 de mii.



Mai joacă încă 5 meciuri, mai ia 100 de mii, mai luăm campionatul și mai ia 100 de mii. Poate intră să joace în Europa și iar mai ia 100 de mii.



Într-un an sau un an și jumătate pot să ia câte un milion pe fiecare jucător. Cred că le-am pus 30 sau 50 de milioane de euro clauzele de reziliere. Le-am pus la amândoi la fel.



Și eu cred că am dat lovitura cu ei. Pe Stoian o să îl ajutăm cu o problemă musculară acum și apoi o să îl băgăm", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.



Alexandru Stoian, atacant în vârstă de 17 ani, cotat la 150.000 de euro de Transfermarkt, se alătură lotului FCSB începând din această iarnă. Ionuț Cercel, fundaș în vârstă de 18 ani, cotat la 200.000 de euro, va sosi la București în vară.

Rămâne de văzut dacă investiția lui Becali se va dovedi inspirată și dacă cei doi tineri jucători vor confirma așteptările.