Dinamo Kiev a emis un comunicat pe site-ul oficial în care a precizat că "declarațiile patronului Gigi Becali despre regimentul Azov sunt inadmisibile și vede imposibilă disputarea meciului în acest condiții". Concret, patronul de la FCSB a declarat că "pe Zelenski l-a pus președinte un mare miliardar care are gruparea Azov (...) ăia sunt naziști".

Dumitru Dragomir îl apară pe Gigi Becali

Deși le-a mulțumit celor de la FCSB și lui Gigi Becali pentru că le-a pus baza de antrenament la dispoziție, Dinamo Kiev a decis să nu mai joace împotriva lui FCSB, preferând un amical cu CFR Cluj, în aceeași zi, miercuri, 20 aprilie.

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, îl apără pe Becali, despre care spune că nu a greșit și chiar este un susținător al Ucrainei.

"Gigi Becali vorbește întotdeauna ce vrea. Nu e democrație? Asta e democrația. Eu nu l-aș condamna pe Becali. Practic n-a spus nimic rău. Ce Dumnezeu? Voi credeți că Becali nu ține cu Ucraina și cu dezastrul? El a primit oameni acolo, a dat mâncare, a dat de toate. Noi suntem alături de ucraineni, toată lumea a văzut.



Nu-i poate spune lui Gigi Becali că nu a vrut binele. Becali face eforturi să ajute oamenii din Ucraina. Vă luați după câțiva dezaxați care acuză și fac? E dramatic ce se întâmplă. Nu e nimeni de acord cu crimele săvărșite în Ucraina. E om nebun cine e de acord. Becali e acuzat când greșește, dar acum n-a greșit", a spus Dumitru Dragomir, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Ce a declarat Gigi Becali

Gigi Becali a susținut la 9 aprilie că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost ales în funcţie ca urmare a intervenţiei controversatului miliardar Igor Kolomoiski.

În plus, Becali a declarat că Batalionul Azov, care face parte din Garda Naţională Ucraineană, este o grupare nazistă.

„Vreţi să spun ce ştiu eu? Pe Zelenski l-a pus un mare miliardar, care are gruparea Azov. El l-a salvat pe Abramovich. L-a sunat pe Zelenski: 'Eu te-am pus, salvează-l pe Abramovich'. Şi Zelenski l-a sunat pe Biden şi i-a zis 'Iartă-l pe Abramovich'. El a făcut gruparea Azov. Ăia sunt naziştii. Miliardarul ăla e evreu şi lumea se minunează că el a făcut gruparea nazistă Azov. Ştiu eu. Nu am spus că nu îmi place de Zelenski. Am spus doar adevăruri”, a spus Gigi Becali la România TV.