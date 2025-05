Echipa pregătită de Gheorghe Hagi se situează pe locul 11 în clasamentul play-out-ului cu 27 de puncte. După șase etape, Farul a consemnat două victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și o înfrângere.



Gică Hagi, discurs-manifest despre sportul românesc și echipa Constanței: ”Totul trebuie să plece de sus, din Piața Victoriei”



Gică Hagi a susținut vineri o conferință de presă premergătoare confruntării cu Gloria Buzău din etapa #7 a play-out-ului (sâmbătă, 18:15) și a vorbit despre sportul românesc și despre faptul că Farul trebuie să fie susținută mai mult de afaceriștii locali din Constanța.



”Farul e al Constanței. În cazul în care Constanța vrea o echipă puternică în fotbal, atunci oriunde e trebuie să aibă echipă. Nu doar dacă vine stadionul. Echipa există. Cine e loial clubului trebuie să vină și să fie alături de echipă. Ea e a Constanței și a Dobrogei. Eu doar am acțiuni.



Eu doar am crezut în Farul. Dobrogea are aproape 800.000 de locuitori. Un stadion de 4.000 e prea puțin. Entuziasm cred că a fost. Acum doi ani am câștigat campionatul. La Constanța se dorește ceva puternic. Nu are nicio legătură stadionul cu proiecția și cu dezvoltarea clubului. Cu a fi partener. A veni lângă club. A susține fotbalul.



Că, practic, e un mod de a disciplina niște copii, care cresc. Dobrogea toată trebuie să se uite doar la Farul. E o singură echipă mare, care a câștigat campionatul și e puternică. Și toată lumea trebuie să vină lângă. Iar la partea cealaltă, de seniori, bineînțeles că trebuie business. E un business, așa se lucrează, pe acțiuni, nu pe altceva.



Clubul e făcut bine, e organizat bine. Așteptăm să se miște lucrurile cum trebuie. V-am zis. Eu sunt un fost mare jucător care a investit toți banii la Constanța. Tot ce a câștigat s-a întors acasă. Dar eu nu pot să fac Farul mai mult decât atât. Deja am făcut prea multe sacrificii personale. Prea mari, prea multe. Și cred eu că ar trebui ca echipa să fie a tuturor.



Constanța trebuie să vină, dacă vrea fotbal la nivel înalt. Trebuie să facem. Echipa a demonstrat. Ce s-a întâmplat acum doi ani și jumătate, trei ani... Echipa a demonstrat că se poate. Iar dacă vrei să o faci constant trebuie să fii organizat bine. Lumea puternică trebuie să vină lângă echipă. Și avem lucruri de business în Constanța foarte mari.



Începem cu numărul 1. Portul Constanța. Trebuie să vină lângă echipă. Pentru că se fac bani aici, în Constanța. Cum se duce la Genova, la Feyenoord, la Liverpool. Nu poate să fie businessul din Constanța indiferent. Sportul e un segment social. Dacă dispare, ce ne facem? Ați văzut în pandemie. Ce ne facem?



Sportul, educația și școala fac parte din viitor. Sunt foarte importante pentru societatea noastră.

Noi am regresat în România. Toate echipele din România suntem pe minus. Toate cluburile. De unde concuram cu alea mari, acum noi nu mai avem buget. Alea au făcut un miliard, s-au dezvoltat. Marketing, acțiuni. Cluburi adevărate. Ei s-au dezvoltat, au ajuns la un miliard, noi la 10 milioane. Ce să facem? Și apoi vorbim la televizor să ne batem cu alea mari? Păi, cum?



Trebuie reflectat de acolo de sus, din Piața Victoriei. Ce facem cu sportul în România? E un segment social important. E obligatoriu. E obligație”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.