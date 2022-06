de Florin Caramavrov

foto Răzvan Păsărică

Astăzi, redăm discuția despre echipa mare a CSA, din Liga a doua, și despre cum crede fostul internațional că pot fi atrași suporterii la noul stadion din Ghencea.

Te-ai mai implicat la echipa mare?

Da, n-am lăsat-o deoparte. M-am zbătut să aduc sponsori. Toți sponsorii de la echipa mare, International Alexander, Porotherm, Get's Bet, i-am adus personal. Astfel, jucătorii și-au încasat primele pentru promovarea din Liga a treia în Liga a doua. Bonusurile se pot plăti doar din fonduri extrabugetare, adică din sponsorizări, contracte de publicitate, bilete. Ca și premiile pentru atingerea obiectivului în acest an, locurile 1-4. Am fost implicat în continuare la echipa mare, am organizat inaugurarea stadionului, chiar dacă focusul meu a fost pe Academie. Și, dacă pot să ajut și acum, nu mă dau la o parte.

Vezi vreo rezolvare a interdicției de promovare anul acesta?

Eu știu că se caută soluții. Tot acolo sus, la nivel de conducere, se va decide. Iar soluția trebuie găsită până la 1 iulie. Și-apoi, trebuie și comunicată oamenilor, ca să știe la ce să se aștepte.

Acțiuni de genul celei de pe 7 iunie ar putea fi mai dese? Poate așa veți atrage lumea pe acest stadion...

Ce s-a întâmplat anul trecut cu deschiderea de stadion a fost un eveniment extraordinar. Și acum la fel, la 75 de ani de la înființarea clubului. Sunt borne foarte importante, care trebuie punctate, bine organizate. Ar trebui organizate lunar evenimente pe un stadion de genul acesta.

Nu poți să te bazezi pe un public care vine doar la meciurile din campionat. Trebuie să avem activități săptămânale aici, un circuit deschis permanent publicului. Comunitatea trebuie implicată în mod constant la muzeu, restaurant, un tur al stadionului, un tur al Academiei, concurs de drone, evenimente corporate. Oamenii trebui să intre aici, să se plimbe cu copiii, să vadă acest stadion, pentru ca ei să se poată întoarce în weekend, la meci.

Modelul Amsterdam Arena

Teoretic, e fantastic ce spui, dar de ce nu s-a făcut nimic până acum?

Pentru că închirierea de spații în cadrul stadionului trebuie să vină prin hotărâre de Guvern. Nu cunosc toate aceste proceduri. La Amsterdam Arena, de exemplu, se întâmplă și practic. Sau la Barcelona. Așa funcționează. Trebuie luate exemple stadioanele care sunt în oraș, nu în afară. Stadioanele din oraș trebuie percepute ca un fel de mall-uri. Mergi la Amsterdam Arena și găsești un Perry Sport la parter, ai un bar, iar oamenii vin în mod constant acolo.

La noi nu sunt îndeplinite însă aceste proceduri, durează foarte mult până când ele intră pe rol. Dar trebuie să se întâmple, pentru că altfel va fi foarte greu să susții întreținerea unei arene de genul acesta. Până să se facă acest stadion, a fost o delegație la Amsterdam, formată din reprezentanți ai constructorului, ai Primăriei Capitalei, ai FRF, CSA Steaua, CNI. Au văzut cum funcționează o astfel de arenă.

Deci știm ce avem de făcut, numai să facem...

Da, însă durează. Sper să se întâmple cât mai curând, pentru că oamenii sunt dornici. Uite, în față va fi o zonă de promenadă, așa este gândit stadionul, pentru un acces permanent. Plus că zona de lângă este într-o continuă dezvoltare, văd blocuri crescând de la o zi la alta.

Poarta și gardul de la intrare nu le schimbați? Arată ca după război...

Da, trebuie schimbată și intrarea, trebuie schimbate multe.

Puțini oameni la meciurile echipei mari, în Liga a doua. De ce crezi că n-au venit fanii pe un asemenea stadion și cu asemenea brand îm spate?

Sunt două aspecte. Unul ține de ce s-a întâmplat în ultima perioadă în fotbalul românesc. Dacă nu au o perspectivă clară asupra unui lucru, oamenii sunt destul de rezervați. Dacă am avea drept de promovare în prima ligă, am atrage mult mai mulți fani. Apoi, ține un pic și de cultura noastră fotbalistică. Este ceva general valabil în România. Oamenii nu prea mai umplu stadioanele. Rezultatele echipelor de club în competițiile europene au dezamăgit publicul. Cu toate astea, numărul de spectatori ai CSA Steaua a fost peste media numărului de spectatori din Liga a doua și chiar în primele 5-6 din Liga 1.

„Comunicare permanentă, acțiuni pentru comunitate”

Această alăturare stadion nou vs brand ne duce cu gândul la mai mulți fani... Poate trebuie să faceți mai mult pentru atragerea lor.

Sigur trebuie făcut mai mult pentru atragerea lor. O comunicare permanentă, apropiată, acțiuni făcute pentru comunitate, dar pentru asta ai nevoie de personal specializat pe marketing. Trebuie făcute multe și trebuie asumate. Sunt conștient, nu e totul perfect, dar e mult spațiu pentru a crește.

O asociere cu un privat ar putea schimba ceva?

Oamenii așteaptă să se schimbe ceva, ca acest club să fie din nou în prima ligă, acolo unde îi este locul. A fost o mare dezamăgire că echipa nu a putut să joace acest baraj și să promoveze. Când am venit eu împreună cu Miu, pe care l-ați văzut aici, pe teren, echipa era în Liga a treia. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă întâlnesc cu mai mulți juriști și să înțeleg care sunt modalitățile ca echipa să ajungă în prima ligă. Pentru că îmi plac lucrurile care au o perspectivă, îmi place să mă implic acolo unde există o finalitate. După ce am promovat în Liga a doua, mi s-a spus că prioritatea este dezvoltarea unei academii. Și am zis: Ok, atunci dezvoltăm Academia. Și o voi dezvolta în continuare.

Te-ai întoarce în funcția de manager al clubului?

Dacă la un moment dat mă vor chema din nou și vor spune că prioritatea va fi să promovăm în prima ligă, voi lua în calcul acest aspect. Lucrurile trebuie pregătite din timp, asumate, comunicate, trebuie să le spui oamenilor la ce să se aștepte, să știe pentru ce vin la stadion. Atitudinea suporterilor, în acest sezon, a fost una senzațională, ireproșabilă. De aceea, cred că dezamăgirea este foarte mare în rândul lor. Ei și, poate și presa, au ridicat această problemă, a lipsei de comunicare și de asumare publică a unor lucruri. Și e corect.