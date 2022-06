Dinamo are cel mai negru an din istoria clubului. Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în Liga 1 cu U Cluj, 1-3 scor general, și a retrogradat, are datorii de peste 7 milioane de euro, după spusele lui Mircea Rednic (60 ani), având și interdicție la transferuri.

Cu toate acestea, Ionuț Nedelcearu (26 ani) este încrezător că Dinamo va depăși această situație. Fundașul central își amintește cu drag pe perioada când a început fotbalul la centrele de copii și juniori ale „câinilor roșii” și momentul când și-a întâlnit idolul, pe Gabriel Tamaș (38 ani).

Ionuț Nedelcearu: „Mi-aș dorit din tot sufletul să mai joc la Dinamo”

„Aveam 7 ani când am început fotbalul la Dinamo, îmi aduc aminte când am câștigat ultimul campionat, am fost pe stadion. Nu aveai loc nici să te întorci, acela este Dinamo, Dinamo de care m-am îndrăgostit și la care mi-aș dori din tot sufletul să mai joc.

Am ales Dinamo pentru că tata a jucat la Dinamo Victoria. După, când am ajuns să realizez cât de cât ce înseamnă fotbalul și că pot decide eu, am zis că pe Dinamo o iubesc. Juca Tamaș la Dinamo, chiar țin minte că am fost să-i cer un autograf. Aveam autograf și posterul acasă cu ei. Eram de mic fanul lui, i-am spus și la națională. A început să râdă. La Dinamo era frumos să jucăm împreună, să sperăm”, a declarat Ionuț Nedelcearu pentru PRO Arena și www.sport.ro.

Ionuț Nedelcearu (26 de ani) a fost crescut de Dinamo, iar în 2018 era vândut în Rusia, la UFA. Ulterior, fotbalistul cu 21 de meciuri la echipa națională a mai jucat în Grecia, la AEK Atena, și în Italia, la Crotone, formație cu care a retrogradat în Serie C și de ce se va despărți în această vară.

1 milion de euro este cota de piață a lui Ionuț Nedelcearu, potrivit Transfermarkt.

