Viitorul Dăești, echipă din Liga 3, a anunțat joi la prânz transferul atacantului Mihai Costea (34 de ani), care se alătură astfel fratelui său Florin Costea (37 de ani), împreună cu care a mai jucat la U Craiova și FCSB (fosta Steaua).

”Atacantul Mihai Costea a semnat până în vară, cu echipa de Liga a III-a, C.S. Viitorul Dăești, care are ca obiectiv promovarea în eșalonul secund.

Vâlcean de origine și format la juniorii din Zăvoi, Mihai revine acasă”, a postat gruparea din Liga 3 pe pagina oficială de Facebook, oferind și o primă declarație a fotbalistului.

Ce a declarat Mihai Costea la ”reunirea” cu fratele său Florin Costea

”Este un lot foarte puternic, se vrea promovarea, am venit acasă să ajut să își îndeplinească obiectivele. Am mulți prieteni cu care am jucat la juniori la Vâlcea și asta m-a determinat să vin la Viitorul.

Am venit încrezător că o să promovam, nici nu mă gândesc că putem să ratăm accederea în play-off. Am semnat până în vară, după ce promovăm, o să văd dacă continui aici sau am și alte oferte” a anunțat Mihai Costea.

Florin Costea este sub contract cu Viitorul Dăești, dar nu a mai fost folosit în ultimul timp, din cauza unor neînțelegeri cu fostul antrenor Călin Cojocaru.

Foto: Impact Real, Sport Pictures