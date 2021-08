Florin Răducioiu dă cărțile pe față! Ce spune de stadiul în care a ajuns fotbalul românesc

Membru al Generației de Aur, fostul atacan a spus lucrurilor pe nume.

Rezultatele foarte slabe din ultimul timp, atât la nivel de națională, cât și la nivel de club, nu l-au lăsat indiferent pe Florin Răducioiu, iar fostul mare atacant român și-a exprimat dezamăgirea față de situația actuală.

"La nivel internaţional e clar că este un dezastru. Şi este trist că am ajuns într-o situaţie extraordinar de critică după aceste rezultate. O mare umilinţă şi e adevărat o ruşine faptul că am ajuns în această situaţie. Este consecinţa unei perioade. Rezultatele acestea vin după mulţi ani în care ştiţi foarte bine că nu s-a mai investit deloc în infrastructuri. E vorba de un fotbal romanesc condus de maniera cea mai proastă şi ineficienta.



Iată, ne-a adus in această situaţie. Sunt foarte dezamăgit şi nu ştiu, probabil cei de la FRF au soluţiile. Dar vad că nu le au de foarte mulţi ani, pentru a revitaliza fotbalul românesc. Hai sa fim optimişti totuşi, nu vreau să par critic, antipatriotic. Eu ţin cu echipa naţionala si vreau să fiu optimist, sper că vom obţine totuşi rezultate pozitive şi avem şanse pentru a ne califica la mondial.

Ori noi am regresat aşa de mult, ori alte echipe au progresat. Fotbalul e un sport care nu iartă. Iată suntem intr-o situaţie penibilă de a fi invinşi de echipe cu ani în urmă necunoscute. Este vorba de trecutul nostru. Nu am avut grijă de generaţiile din trecut, nu am crescut copiii cu o pregatire bună din toate punctele de vedere. Practic, iata-ne suntem intr-o situaţie penibila", a spus Răducioiu, pentru Telekomsport.

"Îl admir foarte mult pe Şumudică"

"Nici eu nu mă aşteptam sincer să piardă la Belgrad. Va fi foarte greu pentru ei să întoarcă acest rezultat. Îmi pare foarte rău pentru Cluj, pentru ca era singura echipă care ne mai putea reprezenta în cupele europene. Nu are zile uşoare, nu este simplu. Este echipa campioană, pretenţiile sunt foarte mari, aşteptările sunt foarte mari.

Are, probabil, şi el nevoie de un pic de timp pentru a-şi pune ideile în practică, pentru a cunoaşte mai bine jucatorii. Îl admir foarte mult pe Şumudică, a făcut treabă bună la echipele la care a fost, deci e clar că are nevoie de timp şi îi urez bafta, e un antrenor competent. Îmi place modul lui de a gestiona echipele în general", a mai spus Răducioiu.

