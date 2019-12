FRF a decis! Cine va fi noul selectioner al nationalei de tineret

Federatia Romana de Fotbal pare sa fi luat o decizie in cazul noului selectioner.

Potrivit GSP.ro, se pare ca federalii l-au ales pe Adrian Mutu ca succesor al lui Mirel Radoi.

Mutu ar fi fost pe lista scurta alaturi de Florin Bratu si Costel Enache. Cei de la Federatie l-au ales pe Mutu pentru ca i-ar fi impresionat bilantul de 21 de victorii din 31 de meciuri ca antrenor al echipei Al-Wahda U-21.

Conform aceleiasi surse, Mutu ar urma sa fie prezentat saptamana viitoare, miercuri, intr-o conferinta de presa.

Obiectivul "briliantului" este sa duca Romania U-21 la Europeanul din 2021. In acest moment, tricolorii sunt pe locul doi in grupa de calificare, cu 10 puncte obtinute in 5 meciuri.