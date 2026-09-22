Laurențiu Reghecampf a revenit, la Esperance Tunis, în iunie, ca să plece în septembrie. Între cele două momente, românul a stat pe bancă în patru partide din campionat: trei victorii și o înfrângere.

În ciuda acestui bilanț pozitiv, „Reghe“ a „reușit“ să-și atragă multe antipatii. Atât din partea fanilor, cât și din partea conducerii. Primul moment care l-a transformat în „sacul de box“ al criticilor a fost după înfrângerea cu Omrane, scor 1-3. După meci, românul a ieșit în fața reporterilor și a spus că nu e interesat de ce spun oamenii despre jocul practicat de Esperance. De aici a ieșit un scandal atât de mare, cu suporteri indignați, încât Reghecampf a fost nevoit să-și ceară scuze, după 24 de ore, prin intermediul site-ului oficial al clubului!

„Echipa a plecat, fără ca Reghecampf să-și ia la revedere de la jucători!“

Astăzi, tehnicianul român și-a întregit „capodopera“ de la Esperance printr-un alt „autogol“. Pentru că, potrivit jurnaliștilor tunisieni, Reghecampf a lipsit de la cantonamentul echipei, de unde jucătorii au plecat la Ayn Darahim pentru un stagiu de o săptămână.

„Reghecampf a fost absent, astăzi dimineață, când echipa a plecat spre Ayn Darahim. N-a venit pentru a-și lua la revedere de la jucători. Nici oamenii din stafful său n-au fost prezenți la plecarea echipei. Cum se poate așa ceva? Conducerea lui Esperance trebuie să dea răspunsul. Pentru că, deocamdată, nu s-a făcut nicio comunicare oficială în privința plecării lui Reghecampf. Semn că se lucrează, în continuare, la un acord pentru rezilierea amiabilă a contractului. Deocamdată, alături de echipă a plecat în cantonamentul de la Ayn Darahim directorul tehnic belgian, Joel Crahay“, au notat jurnaliștii tunisieni.