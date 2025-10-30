Cu greu poate fi găsit un jucător nou-venit la FCSB, care să fi adus plus valoare în lot! Dar, dacă ar fi să nominalizăm decepția perioadei de transferuri, atunci locul 1 e „câștigat“ detașat de... Dennis Politic (25 de ani).

Alegerea fostului dinamovist pentru această postură nedorită are niște explicații concrete. El a venit, la FCSB, ca un mare star, „furat“ de la rivala din Ștefan cel Mare. Și transferul său a fost incredibil de sump pentru nivelul fotbalului intern. Pentru că, pe lângă suma de un milion de euro plătită celor de la Dinamo, la această echipă a fost cedat și Alexandru Musi, evaluat, la rândul său, la 900.000 de euro!

Panduru, îngrozit de ce joacă Politic

Chiar dacă Gigi Becali s-a ferit să recunoască faptul că a făcut o afacere neinspirată, falimentară de-a dreptul, cifrele „vorbesc“ de la sine.

Pe lângă latura financiară, în transferul lui Politic, acesta e, deocamdată, o mare dezamăgire, la FCSB: 18 meciuri, 2 goluri și atât! Musi, prin comparație, are cifre mai bune, la Dinamo: 15 apariții, 4 goluri, 2 pase de gol.

Revenind la Dennis Politic, acesta a fost aspru criticat de Basarab Panduru, la Prima Sport, după încă o prestație nereușită, în Gloria Bistrița – FCSB (1-3). Fostul dinamovist a jucat o repriză, fiind introdus la pauză, și n-a arătat nimic, deși adversara a fost ocupanta locului 15 din „B“.

„Îl văd și pe Politic, te uiți la el, săracu’… Faptul că nu joacă îl deranjează. Ai fost mare căpitan la Dinamo și ajungi să... Nu joci, la FCSB, pentru că nu ești puternic, ceva nu e... Ajungi în situația în care la meciul ăsta nu puteai să driblezi un jucător de ligă a doua! E complicată treaba“, a comentat Panduru.

