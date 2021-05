Niculae si patronul Rapidului au cantat cu suporterii! N-a putut nimeni sa-i puna pe 'mute'! Craiova, victorie clara in fata Rapidului. Giulestenii au sarbatorit promovarea dupa 1-3 cu FCU

Craiova s-a impus clar in derby-ul cu Rapid, disputat la Buftea.

Cu promovarea asigurata in urma egalului dintre Timisoara si Mioveni, giulestenii au petrecut in vestiar, inaintea derby-ului cu prima clasata. FCU a luat meciul in serios si n-a tinut cont de context. Craiova a castigat cu 3-1! Claudiu Balan a reusit un hat-trick. Varful a marcat in minutele 20, 45 si 68. Pentru Rapid a punctat Adrian Balan, din penalty, in minutul 62.

Mai bine de 1000 de oameni au venit la Rapid - Craiova. Suporterii au incurajat Rapidul din spatele uneia dintre porti. Si tribunele au fost pline. Fanii au incurajat in permanenta echipa, in ciuda rezultatului de pe tabela.

Cu o etapa inainte de finalul playoff-ului, Craiova si-a confirmat primul loc. Sunt acum 4 puncte intre olteni si Rapid.

Clasamentul din playoff-ul ligii a doua:

1. Craiova 9m 53p

2. Rapid 9m 49p

3. Mioveni 9m 45p

4. Calarasi 9m 43p

5. Miercurea Ciuc 9m 41p

6. ASU Poli 9m 40p