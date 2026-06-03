De două ori sfertfinalistă la Roland Garros, în 2009 și în 2026, Sorana Cîrstea și-a consumat ultima partidă a carierei pe zgura din capitala Franței.
În aceeași zi în care a jucat contra Mirrei Andreeva pe Arena Philippe-Chatrier, Sorana Cîrstea a mulțumit competiției Roland Garros, precizând că „a fost o plăcere” să participe de șaptesprezece ori pe tabloul principal al întrecerii.
Sorana Cîrstea, final de călătorie, după 17 participări în turneul propriu-zis, la Roland Garros
Între anii 2016 și 2014, Sorana Cîrstea a bifat nouă prezențe consecutive în competiția propriu-zisă de la Roland Garros.
Cea mai impresionantă victorie a Soranei Cîrstea la Paris rămâne optimea de finală câștigată în 2009, scor 3-6, 6-0, 9-7 în detrimentul fostului număr unu mondial, Jelena Jankovic.
Sorana Cîrstea mulțumește și Parisului, după ultima prezență la Roland Garros
Pentru a se descărca la finalul unei campanii de succes, încheiate în faza ultimelor opt jucătoare, Sorana Cîrstea s-a plimbat pe străzile centrale ale Parisului.
„Mulțumesc, Paris!” a fost mesajul scris de Sorana Cîrstea în descrierea unei imagini care îi pune în evidență cunoscuta fotogenie.
Cîrstea, fără set pierdut, până în sferturile Roland Garros 2026
În 2026, ultima ediție a turneului de la Roland Garros, Sorana Cîrstea a fost, în premieră, favorită în fiecare dintre primele patru runde competiționale.
Românca și-a confirmat statutul de cap de serie, impunându-se în minimum de seturi în primele patru partide.
Semifinala de la Roma, confirmată pe zgura de la Roland Garros
„Dacă îmi spuneați înaintea sezonului de zgură de aceste rezultate, eram foarte încântată. Acum sunt și mai mult, mă bucur de modul în care decurge totul,” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat pentru Eurosport, la finalul campaniei sale în turneul de la Roland Garros.
Sfertul de finală de la Paris a fost confirmarea parcursului extraordinar avut de Sorana Cîrstea la Roma, unde a reușit calificarea în semifinale. În drumul său din capitala Italiei, românca a învins-o, chiar de la 0-1 la seturi, pe Arina Sabalenka, prima jucătoare a clasametnului mondial.