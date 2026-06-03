De două ori sfertfinalistă la Roland Garros, în 2009 și în 2026, Sorana Cîrstea și-a consumat ultima partidă a carierei pe zgura din capitala Franței.

În aceeași zi în care a jucat contra Mirrei Andreeva pe Arena Philippe-Chatrier, Sorana Cîrstea a mulțumit competiției Roland Garros, precizând că „a fost o plăcere” să participe de șaptesprezece ori pe tabloul principal al întrecerii.

Sorana Cîrstea, final de călătorie, după 17 participări în turneul propriu-zis, la Roland Garros

Între anii 2016 și 2014, Sorana Cîrstea a bifat nouă prezențe consecutive în competiția propriu-zisă de la Roland Garros.

Cea mai impresionantă victorie a Soranei Cîrstea la Paris rămâne optimea de finală câștigată în 2009, scor 3-6, 6-0, 9-7 în detrimentul fostului număr unu mondial, Jelena Jankovic.