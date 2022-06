Adi Popa a dezvăluit că nici acum când a ajuns la 34 de ani nu și-a pierdut din viteză. Acesta a dezvăluit că în urmă cu o lună, la un meci cu Slobozia i-a fost măsurată viteza cu ajutorul unui sistem GPS.

Timpul scos a fost unul spectaculos. Cel supranumit „Motoreta” în timpul a atins o viteză de 35.4 km/h, apropiată de timpul record scos pe când îmbrăca tricoul lui FCSB: 36.4 km/h.

„Te naști cu viteză, cred că a fost una dintre principalele calități pentru care cei de acolo m-au ales. Se știe, în Anglia se caută forță - viteză, nu doar în Anglia acum, ci și în majoritatea campionatelor puternice. Fotbalul evoluează și omul trebuie să evolueze.

Eram monitorizați la fiecare antrenament acolo, nu doar pe viteză, aveam GPS-ul și benzile de puls, tot timpul te măsurau. Nu exista antrenament sau meci fără acele măsurători.

Aveam și la FCSB cu domnul Costel Gâlcă, într-un amical în Spania, cred că am jucat la Albacete un meci amical, am avut noi câțiva jucători români la o echipă în Liga 2 din Spania. La Hercules Alicante, am jucat cu Borussia Dortmund într-o iarnă, abia ne aduseseră și la FCSB niște GPS-uri de monitorizau în timp live, similare cu cele din Anglia și acolo am avut 36.4 km/h, la Reading maximalul am ajuns la 35.9 km/h și acum o lună, la ultimul meci de pe Ghencea cu Slobozia, cu același GPS, am avut 35.4 km/h, la 34 de ani”, a spus Adi Popa în emisiunea „Poveștile SPORT.RO”, moderată de Andru Nenciu.

Adi Popa a sosit la FCSB în 2012, când a fost transferat de la Concordia Chiajna, în schimbul sumei a 500.000 de euro, până în ianuarie 2017, când a fost vândut la Reading pe 600.000 de euro.

CS Buftea, FC Timișoara, SCM Gloria Buzău, U Cluj, Concordia Chiajna, FCSB, Reading, Al-Taawoun, Ludogorets, FC Voluntari, Academica Clinceni și CSA Steaua sunt echipele pentru care a evoluat fotbalistul.

230 de meciuri a jucat pentru FCSB, având 28 de goluri marcate și 48 de assist-uri.

8 trofee a câștigat alături de FCSB: 3 titluri de campion, două Cupe ale Ligii, două Cupe ale României și o Super Cupă.

♦ Galeria suporterilor adevărați își hrănește pasiunea pentru fotbal cu produsele PENNY din gama SuporterRO! Indiferent că ești la terasă împreună cu familia sau în gradină alături de prieteni, doza ta de energie pentru a susține tricolorii este dată de snackuri, apa cu vitamine și multe altele din galeria SuporterRO. Fotbalul ne aduce împreună!